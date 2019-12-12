В Волгограде руководитель спортивной федерации попался на махинациях с бюджетными деньгами





Директору одной из Волгоградских областных спортивных федераций избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как стало известно ИА «Высота 102», правоохранители раскрыли махинации с трудоустройством подростков по соцпрограмме. Так, направив заявку в ГКУ «Центр занятости населения Волгограда», спортивная федерация получила по социальной программе бюджетную субсидию в сумме более 700 тысяч рублей на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних. В итоге, руководитель общественной организации решил немного поживиться. В районный центр занятости должностным лицом были представлены фиктивные трудовые договора, согласно которым подростки якобы работали и получали зарплату на базе федерации во время каникул. На самом деле, ни о каком трудоустройстве детей речи не шло - бюджетные деньги в размере более четверти миллиона рублей, как полагает следствие, ушли в карман к директору спортивной федерации. По подозрению в мошенничестве при получении выплат и изготовлении поддельных документов руководитель стал фигурантом уголовного дела.



