Спорт

В Волгограде руководитель спортивной федерации попался на махинациях с бюджетными деньгами

Спорт 12.12.2019 10:07
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12.12.2019 10:07


Директору  одной из Волгоградских областных спортивных федераций  избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Как стало известно ИА «Высота 102», правоохранители раскрыли  махинации с  трудоустройством подростков по соцпрограмме.  Так, направив заявку в ГКУ «Центр занятости населения Волгограда», спортивная федерация получила по социальной программе  бюджетную субсидию в сумме более 700 тысяч рублей на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних. В итоге, руководитель общественной организации решил немного поживиться. В районный центр занятости должностным лицом были представлены фиктивные трудовые договора, согласно которым подростки якобы работали и получали зарплату на базе федерации во время каникул. На самом деле, ни о каком трудоустройстве детей речи не шло -  бюджетные деньги в размере более четверти миллиона рублей, как полагает следствие, ушли в карман к директору спортивной федерации. По подозрению в мошенничестве при получении выплат и изготовлении поддельных документов руководитель стал фигурантом уголовного дела. 

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