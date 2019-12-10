Спорт

Сборные АО «КАУСТИК» и Сбербанка в Волгограде продемонстрировали высокий уровень футбольного мастерства

Спорт 10.12.2019 17:21 Новости компаний
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10.12.2019 17:21 Новости компаний


Соревнования между командами АО «КАУСТИК» и банка показали отличную спортивную подготовку химиков и представителей финансово-кредитного учреждения.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в очередной раз на зеленом поле встретились сборные команды, которых связывают не только давние партнерские отношения в сфере бизнеса, но и яркие футбольные баталии. Турнир, в котором приняли участие шесть спортивных команд известных региональных компаний, состоялся на стадионе «Динамо».
Зрелищную по накалу эмоций игру фанаты двух команд-лидеров наблюдают не впервые. История спортивных баталий началась в юбилейном для АО «КАУСТИК» 2017 году. Банк решил поздравить химиков нестандартно, вызвав на товарищескую встречу. С тех пор такие дружеские матчи стали доброй спортивной традицией.

На этом турнире команда АО «КАУСТИК», большинство игроков которой – аппаратчики и мастера цехов, заняла первое место на групповом этапе. В финале же «непредсказуемый мяч» решил счет игры в пользу сборной банка. В итоге, химики вторые в турнирной таблице, а игрок команды Евгений Кондратьев стал сильнейшим нападающим – на его  личном счету семь забитых мячей! 
Основой таких спортивных успехов команды волгоградского «КАУСТИКа» является планомерная работа по популяризации массового спорта среди сотрудников предприятия. Сейчас заводчане активно участвуют в комплексной спартакиаде, которая продлится до мая следующего года. В эти дни проходят групповые игры по мини-футболу, а впереди не менее зрелищные виды состязаний – плавание, гиревой спорт, баскетбол, волейбол.     

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