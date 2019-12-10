



Соревнования между командами АО «КАУСТИК» и банка показали отличную спортивную подготовку химиков и представителей финансово-кредитного учреждения.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, в очередной раз на зеленом поле встретились сборные команды, которых связывают не только давние партнерские отношения в сфере бизнеса, но и яркие футбольные баталии. Турнир, в котором приняли участие шесть спортивных команд известных региональных компаний, состоялся на стадионе «Динамо».

Зрелищную по накалу эмоций игру фанаты двух команд-лидеров наблюдают не впервые. История спортивных баталий началась в юбилейном для АО «КАУСТИК» 2017 году. Банк решил поздравить химиков нестандартно, вызвав на товарищескую встречу. С тех пор такие дружеские матчи стали доброй спортивной традицией.





На этом турнире команда АО «КАУСТИК», большинство игроков которой – аппаратчики и мастера цехов, заняла первое место на групповом этапе. В финале же «непредсказуемый мяч» решил счет игры в пользу сборной банка. В итоге, химики вторые в турнирной таблице, а игрок команды Евгений Кондратьев стал сильнейшим нападающим – на его личном счету семь забитых мячей!