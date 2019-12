Сегодня в конференц-центре Volga Hall предприниматели получили «Золотые домкраты» Национальной премии «Бизнес-Успех» и путёвки на финал проекта в Москву. Премия проходила в рамках Всероссийского форума «Территория бизнеса – территория жизни», сообщает ИА «Высота 102 ».

Евгений Усков, заместитель председателя комитета экономической политики и развития Волгоградской области: «Сегодня не первая наша встреча в рамках федеральной площадки – форума «Территория бизнеса – территория жизни». Надеюсь, в этом году форум станет еще более знаковым для волгоградских предпринимателей. Самое главное, чтобы все собравшиеся эксперты и предприниматели провели с пользой время на форуме».

Дарья Сунцова, руководитель оргкомитета премии «Бизнес-Успех», отметила, что в Волгограде проходит уже 102 форум в поддержку проекта: «Я хочу выразить благодарность правительству региона не только за поддержку нашей премии, но и в целом за поддержку малого бизнеса и популяризацию предпринимательства. Нам действительно кажется важным увидеть за любым бизнесом людей, которые дают работу, платят налоги, развивают экономику и несмотря ни на что занимаются своим бизнесом».

Победителями 102-го межрегионального этапа премии «Бизнес-Успех» в Волгограде стали:

Руслан Быстров (интернет-магазин «Design Studio 3D», г. Михайловка Волгоградской области) победил в номинации «Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» (партнёр номинации - Промсвязьбанк). Он же победил и в номинации «Народный предприниматель», набрав наибольшее количество голосов в голосовании на сайте премии. Интернет-магазин «Design Studio 3D» - это фабрика фотопечати материалов для дизайна, дома и ремонта. Товары «Design Studio 3D» можно приобрести в интернет-магазине, в социальных сетях и на маркетплейсах Wildberries, OZON, БЕРУ, ЮЛМАРТ.

Анастасия Бурмакина (интернет-магазин товаров для детей «34 Аиста», г. Волгоград) победила в номинации «Лучший интернет-проект» (спонсор номинации – банк ВТБ). У Анастасии Бурмакиной семейный бизнес. Это консультационный центр и шоу-рум по детским товарам «34 Аиста». Компания делает честные видеообзоры, тест-драйвы колясок и кресел. Анастасия убеждена, что успешных людей объединяет любовь к их собственному делу, поэтому называет свой магазин магазином с душой.

Антон Василенко (компания «ДЖАСТ ЭППЛ», г. Волжский Волгоградской области) победил в номинации «Лучший производственный проект» (партнёр номинации - Промсвязьбанк). Компания Антона Василенко производит оборудование для продажи мороженого - фризеры для жареного мороженого, мармиты, карамелизаторы, защитные экраны, стойки, тележки, фудтраки для торговли на улице. При этом «ДЖАСТ ЭППЛ» - единственная компания в России, которая выпускает фризеры для жареного мороженого. У компании собственное производство в Волгограде, начинающие предприниматели могут получить консультации по открытию своей точки по продаже мороженого и получить год бесплатного сервисного обслуживания, возможность рассрочки и кредитования.

Александр Лозовицкий (Сельскохозяйственный Потребительский Снабженческо-Сбытовой Кооператив «Развитие», г. Волгоград) победил в номинации «Лучший сельскохозяйственный проект» (спонсор номинации – Россельхозбанк). «Развитие» перерабатывает, консервирует фрукты и овощи, выращивает овощи, бахчевые, корнеплодные и клубнеплодные культуры, грибы и трюфели, специи, пряно-ароматические, эфиромасличные и лекарственные культуры, рассаду. Также «Развитие» перерабатывает и консервирует мясо, в том числе мясо птицы, производит молочную продукцию, приправы и пряности, готовые пищевые продукты и блюда.

Вячеслав Малюк («Торговый дом «Эконекс», г. Волгоград победил в номинации «Лучший экспортный проект» (соорганизатор премии - Росэксимбанк). Вячеслав Малюк разрабатывает и производит светотехнические решения. У него более 23 запатентованных разработок, 56 технических специалистов по всей России, официальные представительства в Москве и Санкт-Петербурге. Компания может выпускать до 40 000 светильников в месяц и экспортирует свои товары в СНГ.

Баирта Тостаева (ресторан «Легенда», г. Элиста Республика Калмыкия) победила в номинации «Лучший женский проект» (партнёр номинации - МСП банк). Баирта Тостаева - владелица калмыцкого ресторана «Легенда» в Элисте. Кулинарные мастер-классы, трансляция эфиров с приготовлением калмыцкой говядины, тематическое меню к национальным праздникам, музыкальные воскресники и концерты к праздникам - всё это Баирта делает с большой любовью к своему делe.

Вадим Якимов (сервис быстрой доставки еды «Папа Панда», г. Волгоград) победил в номинации «Цифровая экономика» (партнёр номинации – банк Открытие). «Папа Панда» - это удобный сервис быстрой доставки вкусной еды в Волгограде и Волжском. Компания Вадима Якимова доставляет за 60 минут роллы, пиццу, вок, бизнес-ланчи и разнообразные закуски. За 6 лет работы более 200 000 клиентов сделали заказы в «Панде», а команда с момента открытия увеличилась в 20 раз.

Светлана Пащенко (компания «Ультра 100», г. Волжский Волгоградской области) победила в номинации «ЗОЖ» (партнёр номинации – Федеральная пассажирская компания). Компания «Ультра 100» является автором и организатором масштабных спортивных соревнований. Соревнование, ставшее культовым среди увлеченных бегом людей – ультрамарафон Elton Ultra - проводится компанией на юго-востоке России в заповедной зоне полупустыни, вокруг крупнейшего в Европе минерального соленого озера Эльтон в Волгоградской области. Ежегодно «Ультра 100» прокладывает несколько маршрутов для бега протяженностью от 10 до 205 км.

Екатерина Пешкова (букетная мастерская by Katyart, г. Волгоград) победила в номинации «Лучший проект в сфере торговли и услуг». Букетная мастерская by Katyart - зарегистрированная товарная марка Екатерины Пешковой, которая делает съедобные и цветочные букеты и композиции в Волгограде. Предпринимательница подбирает вкусные и красивые подарки так, что все приходят в восторг. Каждый букет в мастерской by Katyart - произведение искусства.

Победителем в номинации «Лучший муниципалитет» (спонсор награждения генеральный партнер премии – федеральная электронная площадка РТС-тендер) стал город Фролово Волгоградской области. Символ премии – «Золотой домкрат» победителю вручил Владимир Лишенков, генеральный директор федеральной электронной площадки РТС-тендер. Город Фролово выиграл сертификат на бесплатное дистанционное обучение 10 сотрудников по курсу «Специалист в сфере закупок».

Победители получили специальные призы от организаторов и партнёров премии - это символ премии - статуэтка «Золотой домкрат», электронные гаджеты Apple от МСП Банка, бесплатное обучение в школе «Кайдзен», 30 000 бонусов на поездки по России поездами ФПК, бизнес-литературу от издательства «Альпина Паблишер», сертификат на бесплатное обучение Mini MBA от университета «Синергия», Big Data от IT-компании SELDON, стратегическую сессию по созданию франшизы от компании TopFranchise, медиапродвижение от оргкомитета премии, участие в Акселерационной программе «Бизнес-Успех». Все победители получили путёвку на масштабный финал, который состоится в Москве в начале 2020 года.

Организаторы премии – Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Общественная палата РФ. Мероприятие проводится при поддержке Комитета экономической политики и развития Волгоградской области и ГАУ ВО «Мой бизнес». Следующий межрегиональный этап премии «Бизнес-Успех» состоится 13 декабря в Оренбурге.