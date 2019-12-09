В Волгограде на Третьей Продольной в тумане столкнулись четыре машины

Происшествия 09.12.2019 20:10
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09.12.2019 20:10
Три человека пострадали, по предварительным данным, в автоаварии на Третьей Продольной магистрали в районе поселка Водстрой. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, ДТП произошло около 18.20 в Тракторозаводском районе Волгограда. В густом тумане столкнулись четыре машины. Двое водителей - 55-летний и 29-летний мужчины, а также 35-летняя женщина с травмами доставлены в больницу.
Видео: Леся Редина.
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