Происшествия

В Волгограде на Третьей Продольной в тумане столкнулись четыре машины

Происшествия 09.12.2019 20:10
2984 0
09.12.2019 20:10




Три человека пострадали, по предварительным данным, в автоаварии на Третьей Продольной магистрали в районе поселка Водстрой. Как сообщили ИА "Высота 102" в экстренных службах, ДТП произошло около 18.20 в Тракторозаводском районе Волгограда. В густом тумане столкнулись четыре машины. Двое водителей - 55-летний и 29-летний мужчины, а также 35-летняя женщина с травмами доставлены в больницу.
Видео: Леся Редина.

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