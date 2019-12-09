В Волгограде водитель «КамАЗа» устроил массовое ДТП

Происшествия 09.12.2019 10:02
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09.12.2019 10:02
Три легковых автомобиля получили повреждения в результате ДТП с "КамАЗом" в Волгограде, один человек пострадал. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, происшествие случилось в Советском районе города накануне днем. 59-летний водитель, управляя автомашиной "КамАЗ -65202", двигаясь по автодороге "Волгоград-Каменск-Шахтинский" со стороны поселка Горьковский в сторону поселка Н. Рогачик, на 19 км не справился с управлением и совершил наезд на остановившейся впереди автомобиль "ВАЗ-21104". От удара "ВАЗ" откинуло на впереди стоящую автомашину "Дэу Матиз". Продолжая движение, автомашина "КамАЗ" совершила столкновение с двигающейся во встречном направлении автомашиной "Митсубиси Лансер". В результате ДТП пострадала 58-летняя женщина-пассажир автомашины "ВАЗ". Она с травмой доставлена в больницу.
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