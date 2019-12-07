Начальнику ГУ МЧС России по Волгоградской области продлили контракт

Политика 07.12.2019 11:21
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07.12.2019 11:21
На один год продлен контракт с начальником ГУ МЧС России по Волгоградской области Олегом Гребенюком. Об этом сегодня сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение президента России.
В документе поясняется, что контракт заключается с сотрудником федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, замещающим должность высшего начальствующего состава и достигшим предельного возраста пребывания на службе, утвержденным Указом президента РФ.
Олегу Гребенюку 2 октября текущего года исполнилось 55 лет. Он возглавляет ГУ МЧС России по Волгоградской области с 23 октября 2008 года - более 11 лет.
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