Начальнику ГУ МЧС России по Волгоградской области продлили контракт





На один год продлен контракт с начальником ГУ МЧС России по Волгоградской области Олегом Гребенюком. Об этом сегодня сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на распоряжение президента России.

В документе поясняется, что контракт заключается с сотрудником федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, замещающим должность высшего начальствующего состава и достигшим предельного возраста пребывания на службе, утвержденным Указом президента РФ.

Олегу Гребенюку 2 октября текущего года исполнилось 55 лет. Он возглавляет ГУ МЧС России по Волгоградской области с 23 октября 2008 года - более 11 лет.