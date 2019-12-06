Обманутые дольщики Волгограда устроили пикет у администрации президента в Москве

Экономика 06.12.2019 16:33
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06.12.2019 16:33
Сменный одиночный пикет в Москве организовали сегодня обманутые дольщики волгоградских ЖК «Династия» и «Адмиралтейский». Как сообщает ИА «Высота 102», люди стояли с плакатами у президентской администрации. Также представители дольщиков побывали сегодня на приеме в генпрокуратуре. Люди требуют, чтобы стройка двух проблемных ЖК была незамедлительно возобновлена, а сдача комплексов состоялась во втором квартале 2020 года.
1 декабря, как сообщало ИА «Высота 102», дольщики провели многолюдный митинг в Красноармейском районе Волгограда.
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