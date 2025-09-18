Общество

В Волгограде осудили двух студентов за кражу детского питания из «Ленты»

18.09.2025
Двое молодых людей предстали перед судом за кражу, совершенную в гипермаркете «Лента». По информации Дзержинского суда Волгограда, Ярослав Щ. и Полина С. 14 июля 2025 года прогуливались по торговому залу, когда молодой человек предложил подруге украсть детское питание для последующей его продажи.

Девушка согласилась - взяла со стеллажа 3 банки детского питания «Нэнни 1»  стоимостью 5 788 рублей за каждую  и  1 банку «Kabrita 2 Gold» за 4 735 рублей.  В примерочной кабине девушка переложила украденное в портфель кавалера, но молодые люди были задержаны после выхода из кассовой зоны.

Стоимость украденного составила более 22 тысячи рублей.

Приговором Дзержинского районного суда г. Волгограда Полина С. и Ярослав Щ. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст.158 УК РФ. Им назначен штраф в размере по 10 тысяч рублей на каждого. Приговор вступил в законную силу.


