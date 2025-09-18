



Двое молодых людей предстали перед судом за кражу, совершенную в гипермаркете «Лента». По информации Дзержинского суда Волгограда, Ярослав Щ. и Полина С. 14 июля 2025 года прогуливались по торговому залу, когда молодой человек предложил подруге украсть детское питание для последующей его продажи.

Девушка согласилась - взяла со стеллажа 3 банки детского питания «Нэнни 1» стоимостью 5 788 рублей за каждую и 1 банку «Kabrita 2 Gold» за 4 735 рублей. В примерочной кабине девушка переложила украденное в портфель кавалера, но молодые люди были задержаны после выхода из кассовой зоны.



Стоимость украденного составила более 22 тысячи рублей.



Приговором Дзержинского районного суда г. Волгограда Полина С. и Ярослав Щ. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст.158 УК РФ. Им назначен штраф в размере по 10 тысяч рублей на каждого. Приговор вступил в законную силу.





