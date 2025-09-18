В Волжском двоих детей сбили на пешеходном переходе

Устанавливаются обстоятельства ДТП в городе Волжском Волгоградской области, в котором пострадали двое детей. По информации регионального ГУ МВД, происшествие случилось накануне, 17 сентября, в 19-05 ч. на улице Дружбы. Volkswagen Golf под управлением женщины сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 14-летнюю девочку и 5-летнего мальчика. Дети доставлены в больницу.
В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что дети получают лечение в больнице №7. Мальчик госпитализирован в нейрохирургию, а девочка - в травматологию.
- Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести, - прокомментировали в облздраве.