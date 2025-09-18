В Волгограде автолюбителям грозят штрафы за брошенные у мусорных площадок автомобили





Этим летом вступили в силу поправки в административный кодекс Волгоградской области, вводящие наказание за брошенные машины, мешающие мусоровозам. В настоящее время региональный оператор по работе с ТКО приступил к наработке правоприменительной практики.

– Теперь чётко прописано, что автолюбители, оставляющие свои машины в границах контейнерных площадок, затрудняя проезд мусоровозов, нарушают закон. Владельцам таких транспортных средств грозит штраф до 5 тысяч рублей, если речь идёт о физических лицах, и до 50 тысяч рублей, если о юридических, – рассказал журналистам ИА «Высота 102» первый заместитель директора филиала регионального оператора по обращению с ТКО Рашид Тугушев.





Проблема запаркованности контейнерных площадок назрела в крупных городах Волгоградской области давно. Где-то это связано с неприспособленностью советских типовых дворов к возросшему количеству автомобилей, где-то с особенностью уличной дорожно-транспортной сети.

– С трудностями подъезда к контейнерным площадкам наши сотрудники сталкиваются ежедневно и в Камышине, и в Волжском, но больше всего проблем, конечно же, возникает в исторической части Волгограда, – добавил представитель регоператора.

Напомним, в прошлом году в центре города власти начали внедрять платное парковочное пространство, в результате местные жители, а также работники и посетители офисов и коммерческих организаций начали массово бросать автомобили во дворах, в том числе, в зоне контейнерных площадок.

– Мы уже второй год реализуем акцию «Дорогу мусоровозу». Наши сотрудники объезжают проблемные дворы и оставляют специальные памятки, разъясняющие, почему парковать автомобили у контейнерных площадок нельзя, – продолжил представитель регоператора.

Однако далеко не во всех дворах автолюбители поддаются уговорам. В результате специалисты не могут вовремя вывезти отходы с контейнерных площадок, возвращаясь к проблемным точкам по несколько раз.

Теперь же регоператор будет иметь возможность не только доводить правила до местных жителей, но и предоставлять информацию о нарушителях.

– У водителей каждого мусоровоза установлена на рабочем телефоне специальная программа, в которой они фиксируют на фото и видео состояние контейнерной площадки до и после уборки. Кроме того, фиксируются и случаи запаркованности территории, прилегающей к контейнерным площадкам, или же подъездных дорог. Эти данные мы передаём в административные комиссии районов, которые в рамках вступивших в силу правил привлекают владельцев автомобилей к ответственности. По сути, снятые кадры – это доказательная база нарушений, которую мы помогаем собрать муниципалитету.

В числе наиболее проблемных адресов в Центральном районе Волгограда, где регулярно контейнеры оказываются зажаты припаркованными автомобилями львиная доля местных дворов.

– Мой участок охватывает значительную часть центра города. Это ул. Советская, ул. Ковентри, ул. Маршала Жукова, ул. Соколова, ул. Володарского, ул. Чапаева, да и многие другие, и везде одна и та же проблема, проехать к контейнерной площадке очень сложно, – рассказал водитель мусоровоза Сергей Куприянов.

По словам мужчины, ему порой приходится совершать чудеса, лавируя между брошенными автомобилями.

– Конечно, для нас это большая проблема. Во-первых, если мы не можем подъехать к контейнерной площадке, нам приходится останавливаться посреди проезжей части и таскать их к мусоровозу. И хорошо, когда ёмкости заполнены не под завязку. А бывает, что контейнер с горкой и везти приходится метров сто. Естественно, это чисто физически тяжело. Во-вторых, часто бывает так, что машины так плотно припаркованы, что мы при всём желании не можем протиснуться между ними с контейнером. Приходится фотографировать, отправлять руководству и уезжать ни с чем, – продолжил специалист.

Во дворе по адресу ул. Советская, д.32 сегодня мусоровоз вновь не смог подъехать на положенную дистанцию. Коммунальщикам пришлось подкатывать контейнер к спецавтомобилю.

По адресу ул. Советская, д.22 мусоровоз с трудом смог завернуть во двор. Из-за запаркованной в два ряда проезжей части ул. Соколова, крупногабаритная машина лишь благодаря профессионализму водителя протиснулась к контейнерной площадке. Но и уже заехав во двор, мусоровоз не смог встать нормально. Для погрузки отходов грузовику пришлось встать в считанных сантиметрах от брошенных на дороге авто.

Несмотря на вопиющий характер ситуации, региональный оператор с пониманием относится к сложностям, с которыми сталкиваются волгоградские автолюбители в поисках парковочного места.

– Сейчас мы приступаем к наработке правоприменительной практики, но я бы хотел сделать акцент, что это, конечно, крайняя мера. Упор мы стараемся делать на разъяснительной работе. Мы ни каким образом не хотим угрожать жителям региона. Напротив, предлагаем совместными усилиями делать мир вокруг нас лучше. Но всегда есть какие-то лица, которые не идут на контакт или даже специально блокируют работу мусоровозов брошенными авто, оскорбляют наших водителей. В такого рода вопиющих случаях мы, конечно же, вынуждены будем инициировать административные производства, – подытожил Рашид Тугушев.

Фото Андрея Поручаева V102.RU



