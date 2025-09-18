Бастрыкин поручил проверить интернат для пожилых в Волжском

Глава СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав пациентов специализированного учреждения в Волжском Волгоградской области. Проверку проведут после обращения жительницы региона, которая сообщила о ненадлежащем присмотре за пожилыми пациентами и инвалидами. Это привело к получению ими телесных повреждений.
Так как обращения в многочисленные инстанции не привели к результату, волгоградка воспользовалась возможностью достучаться до главы следственного комитета. В СУ СК по Волгоградской области заявили о начале процессуальной проверки.