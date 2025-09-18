Красноармейский районный суд Волгограда вынес приговор местному жителю за умышленное повреждение объектов электросвязи и хищение телефонного кабеля. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, ему назначено 2,5 года колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, ранее судимый волгоградец с августа по декабрь 2024 года в общей сложности похитил более 350 метров телефонного кабеля. Вор просто срезал его ножовкой по металлу с воздушной линии связи у жилых домов в Красноармейском районе. В результате объекты электросвязи были испорчены. А потребители остались без телефонной связи.

Волгоградец обвинялся в совершении 8 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), а также 8 преступлениях по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ (Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения), а также по п. «а» ч. 2 ст. 158 п. «а» ч. 2ст. 215.2 УК РФ.

Подсудимый полностью признал вину. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото из архива V102.RU