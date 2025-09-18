Судебные приставы в Волгограде арестовали седельный тягач Mercedes-Benz Actros из-за огромных долгов стекольной компании по штрафам ГИБДД. Как сообщили V102.RU в ГУ ФССП России по региону, организация, которая занимается обработкой листового стекла, накопила долг по штрафам ГИБДД и исполнительскому сбору в размере 1,5 млн рублей.

В добровольном порядке задолженность организация не погашала, поэтому приставы решились на кардинальные меры. Так, в рамках исполнительных производств было установлено, что на правах собственности должнику принадлежат несколько дорогостоящих транспортных средств. Приставам удалось установить местонахождение одного из них - седельного тягача Mercedes-Benz Actros.

Приставы составили акты описи и ареста имущества, а когда приступили к эвакуации грузовика с ними вышел на связь представитель организации. Долг был погашен в полном объеме.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области