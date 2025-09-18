Юные поджигатели спалили сено в Волгоградской области на 7 млн

В Киквидзенском районе задержаны подозреваемые в поджоге 6000 рулонов сена. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, происшествие случилось 17 сентября. В селе Семеновка загорелась сухая трава на площади 1 га. Огонь уничтожил и заготовленное на зиму сено.
Эксперты пожарно-технической лаборатории ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области установили, что причиной пожара стал поджог. Подозреваемыми оказались двое 17-летних жителей соседнего хутора. Ущерб подсчитывается, он может составить свыше 7,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области