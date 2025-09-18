Овощи и мясо для борща подорожали в Волгоградской области





В Волгоградской области снова стали расти цены на овощи, входящие в так называемый борщевой набор. По данным Волгоградстата, за минувшую неделю картофель подорожал на 6,44% (36,37 рубля за кг), капуста – на 4,78% (31,15 рубля), свекла – на 3,35% (30,77).

Больше всего выросли цены на помидоры – на 12,62%. Теперь килограмм стоит в среднем 102,73 рубля. Незначительно подешевела морковь, а цена на лук снизилась на 4,18% (36,3 рубля за кг).



В то же время в регионе заметно подорожала говядина – рост стоимости составил более 2% (607 рубля), продолжился рост цен на мороженую рыбу – на 1,47% (247,27 рубля).



На 0,5% выросла стоимость подсолнечного масла (129,44), макаронных изделий высшего сорта – на 1,9% (92,87 рубля за кг). Стоимость десятка яиц увеличилась на 0,56% - до 64,22 рубля. В то же время маргарин подешевел на 2,1% - до 230 рублей.





