



В Городищенском районе Волгоградской области силовики провели очередной рейд по выявлению нелегальной миграции. На этот раз сотрудники полиции совместно с оперативниками ФСБ, а также спецподразделениями Росгвардии нагрянули на территорию рынков, дачных участков и тепличных хозяйств.







- Проверки осуществлены на территории рынков, по местам жительства и работы, возможного нахождения и концентрации иностранцев. В ходе проведенных мероприятий проверены 105 иностранцев на предмет законности нахождения на территории государства и ведения трудовой деятельности, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранителей, с доставленными в полицию иностранцами продолжается работа. В случае выявления нарушителей будет решён вопрос об ограничении их свободы и высылки. Кроме того, аналогичные мероприятия в настоящее время организованы и в других районах Волгоградской области.