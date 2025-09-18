В Волгоградской области 18 сентября прощаются с двумя бойцами СВО

В Волгоградской области сегодня, 18 сентября, проходят похороны двух погибших на СВО военных. В Петров Вале Камышинского района прощаются с Александром Никитиным. В соцсетях сообщается, что мужчина погиб при минометном обстреле, прикрыв собой боевого товарища, и спас его ценой своей жизни.
В Рудне с воинскими почестями провожают в последний путь Олега Жигалова. По сообщению администрации Руднянского района, герою было 35 лет. Он погиб 5 сентября 2025 года при выполнении боевой задачи в зоне СВО.
Коллаж V102.RU и фото администрации Руднянского района