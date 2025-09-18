Общество

В Волгоградской области 18 сентября прощаются с двумя бойцами СВО

Общество 18.09.2025 13:23
0
18.09.2025 13:23


В Волгоградской области сегодня, 18 сентября, проходят похороны двух погибших на СВО военных. В Петров Вале Камышинского района прощаются с Александром Никитиным. В соцсетях сообщается, что мужчина погиб при минометном обстреле, прикрыв собой боевого товарища, и спас его ценой своей жизни.


В Рудне с воинскими почестями провожают в последний путь Олега Жигалова. По сообщению администрации Руднянского района, герою было 35 лет. Он погиб 5 сентября 2025 года при выполнении боевой задачи в зоне СВО.

Коллаж V102.RU и фото администрации Руднянского района

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.09.2025 14:41
Общество 18.09.2025 14:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.09.2025 14:38
Общество 18.09.2025 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.09.2025 14:34
Общество 18.09.2025 14:34
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 13:48
Общество 18.09.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 12:55
Общество 18.09.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 12:34
Общество 18.09.2025 12:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.09.2025 11:28
Общество 18.09.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 10:22
Общество 18.09.2025 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 09:47
Общество 18.09.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 09:37
Общество 18.09.2025 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 08:52
Общество 18.09.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 08:25
Общество 18.09.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 07:15
Общество 18.09.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 05:59
Общество 18.09.2025 05:59
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 01:56
Общество 18.09.2025 01:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:42
В Волгограде коммерсантов заподозрили в махинациях с орошением и кредитами на 600 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде меняют 57-летний трубопровод на ул. ТирольскойСмотреть фотографии
14:38
500 деревьев для первоклассников: в Волгоградской области «озеленяют» школыСмотреть фотографии
14:34
Театр «Теплые Артисты» из Волгограда покорил жюри на фесте в КитаеСмотреть фотографии
14:00
T2 запускает «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категорияхСмотреть фотографии
13:54
В Городище силовики искали нелегалов на рынках, дачных участках и в теплицахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
В Волгограде из-за долгов по штрафам ГИБДД арестовали тягач стекольной компанииСмотреть фотографии
13:23
В Волгоградской области 18 сентября прощаются с двумя бойцами СВОСмотреть фотографии
12:55
«Уже и днём воют»: шакалы и лисицы нападают на хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
В Волжском двоих детей сбили на пешеходном переходеСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде автолюбителям грозят штрафы за брошенные у мусорных площадок автомобилиСмотреть фотографии
12:29
Волгоградцу дали 2,5 года «строгача» за оставленный без связи микрорайонСмотреть фотографии
12:17
Юные поджигатели спалили сено в Волгоградской области на 7 млнСмотреть фотографии
11:51
Молодых беспредельщиков осудят в Волгограде за гоп-стоп с поджиганием волосСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде две иномарки не поделили перекрёсток на Белом аистеСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили двух студентов за кражу детского питания из «Ленты»Смотреть фотографии
11:27
Путин отметил орденами погибших при налете БПЛА саратовцевСмотреть фотографии
10:22
Новый размер родительской платы за детсады установили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
Вдыхают вторую жизнь: в Волгограде начался пилотный проект по обновлению старых трамваевСмотреть фотографии
09:47
В ЦПКиО Волгограда по подиуму пройдут древнерусские красавицыСмотреть фотографии
09:37
«Девятый год скитаюсь по квартирам»: в Калаче-на-Дону жильцов «авариек» расселили в непригодную новостройкуСмотреть фотографии
08:52
Под Волгоградом сняли 5-летний карантин по томатной молиСмотреть фотографии
08:40
Волгоградец получил 2 года «строгача» за нападение на полицейских с пилойСмотреть фотографии
08:25
Овощи и мясо для борща подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:17
Бастрыкин поручил проверить интернат для пожилых в ВолжскомСмотреть фотографии
08:04
Четверо детей заболели бруцеллезом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:46
Обломки БПЛА повредили 2 частных дома на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
07:31
В Волгограде «черные мусорщики» завалили стройотходами улицу МайкопскуюСмотреть фотографии
07:15
Атаку 11 БПЛА отбили в Волгоградской области 18 сентябряСмотреть фотографии
06:59
Семь вирусов вызвали рост ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 