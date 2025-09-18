В Волгограде меняют 57-летний трубопровод на ул. Тирольской





В Ворошиловском районе Волгограда приступили к замене участка водовода на улице Тирольской. Методом горизонтально-направленного бурения уложат примерно 150 метров новых труб, что улучшит качество водоснабжения более чем у тысячи граждан, проживающих в микрорайоне Садовый.

– Сначала прокладываем буровую трассу, внимательно определяя глубину залегания существующих коммуникаций. Затем выбираем безопасное «окно» для прокладки новой линии, чтобы избежать повреждения соседних сетей, и ведем её параллельно рабочему участку, – рассказал ИА «Высота 102» мастер буровых работ Алексей Шокур.





Кроме труб, которые отслужили 57 лет, здесь также оборудуют новый колодец. По завершении всех работ участок подключат к сети. Как сообщают «Концессии водоснабжения», на время проведения всех работ смонтирована временная линия, чтобы жители Тирольской были обеспечены водой.