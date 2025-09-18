В Волгограде две иномарки не поделили перекрёсток на Белом аисте





17 сентября в Волгограде произошло ДТП с участием двух иномарок. В вечерний час пик автомобили парализовали движение на Белом аисте.

- В 21:00 на пересечении улиц Невской и Рокоссовского произошло столкновение автомобилей JAC и Opel Astra, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, по информации правоохранительных органов, водителю автомобиля «Опель» потребовалась медицинская помощь. Он был доставлен в больницу.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области