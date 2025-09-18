Волгоградец получил 2 года «строгача» за нападение на полицейских с пилой

Старополтавский районный суд вынес приговор 45-летнему ранее судимому местному жителю за применение насилия в отношении представителей власти при исполнении. По данным областной прокуратуры, 26 мая 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил по телефону в полицию о том, что его бывшая сожительница в селе Лятошинка продает нелегально спиртное. Полицейские выехали по указанному адресу, однако информация о совершении женщиной противоправных действий не подтвердилась.
Но мужчине это не понравилось. И он набросился на полицейских с ручной пилой – ножовкой, пытаясь поранить стражей порядка. Буйного гражданина успокоили, после чего его ждал суд. Ранее судимый мужчина проведет 2 года в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.