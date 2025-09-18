В Волгограде коммерсантов заподозрили в махинациях с орошением и кредитами на 600 млн рублей

В Волгограде СК расследует уголовное дело о мошенничестве при реализации крупных мелиорационных проектов компанией «СП Орошаемое». По версии правоохранителей, коммерсанты Виктор Черячукин и Евгений Акутнев сначала незаконно получили от государства субсидии, а затем взяли кредит на 496 млн рублей и обрекли компанию на банкротство.







- В 2022 году фигуранты, действуя совместно и согласованно, организовали хищение бюджетных средств, предоставленных в качестве субсидии на реализацию проекта мелиорации сельскохозяйственных земель. В региональный комитет сельского хозяйства ими был представлен комплект документов с заведомо завышенными сведениями о понесённых затратах. В результате предприятие незаконно получило от государства свыше 124 млн рублей, что повлекло причинение бюджету Волгоградской области ущерба в особо крупном размере, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

По данным полиции, вскрывшей махинации, полученными средствами предприниматели распорядились на своё усмотрение. Однако на этом они не остановились.

В 2024 году бизнесмены взяли в кредит 500 млн рублей, обязавшись погасить долг частью новых субсидий. Однако после проверки силовиков выяснилось, что из данной суммы 496 млн рублей были расхищены. При этом власти вновь выдали аграриям средства в размере 254 млн рублей.

В результате организация вошла в процедуру банкротства. Уже в 2025 году фигуранты совершили очередное преступление, распорядившись направить имеющиеся средства на поглощение кредита вместо налоговой задолженности.

Отметим, подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области