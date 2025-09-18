Расследования

В Волгограде коммерсантов заподозрили в махинациях с орошением и кредитами на 600 млн рублей

Расследования 18.09.2025 14:42
0
18.09.2025 14:42


В Волгограде СК расследует уголовное дело о мошенничестве при реализации крупных мелиорационных проектов компанией «СП Орошаемое». По версии правоохранителей, коммерсанты Виктор Черячукин и Евгений Акутнев сначала незаконно получили от государства субсидии, а затем взяли кредит на 496 млн рублей и обрекли компанию на банкротство.



- В 2022 году фигуранты, действуя совместно и согласованно, организовали хищение бюджетных средств, предоставленных в качестве субсидии на реализацию проекта мелиорации сельскохозяйственных земель. В региональный комитет сельского хозяйства ими был представлен комплект документов с заведомо завышенными сведениями о понесённых затратах. В результате предприятие незаконно получило от государства свыше 124 млн рублей, что повлекло причинение бюджету Волгоградской области ущерба в особо крупном размере, — сообщили в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

По данным полиции, вскрывшей махинации, полученными средствами предприниматели распорядились на своё усмотрение. Однако на этом они не остановились.

В 2024 году бизнесмены взяли в кредит 500 млн рублей, обязавшись погасить долг частью новых субсидий. Однако после проверки силовиков выяснилось, что из данной суммы 496 млн рублей были расхищены. При этом власти вновь выдали аграриям средства в размере 254 млн рублей.

В результате организация вошла в процедуру банкротства. Уже в 2025 году фигуранты совершили очередное преступление, распорядившись направить имеющиеся средства на поглощение кредита вместо налоговой задолженности.

Отметим, подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.09.2025 12:29
Расследования 18.09.2025 12:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 11:51
Расследования 18.09.2025 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 08:40
Расследования 18.09.2025 08:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
18.09.2025 08:17
Расследования 18.09.2025 08:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 19:02
Расследования 17.09.2025 19:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 18:35
Расследования 17.09.2025 18:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 15:41
Расследования 17.09.2025 15:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 15:10
Расследования 17.09.2025 15:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 14:43
Расследования 17.09.2025 14:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 12:26
Расследования 17.09.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 12:11
Расследования 17.09.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 10:14
Расследования 17.09.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.09.2025 09:46
Расследования 17.09.2025 09:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 20:02
Расследования 16.09.2025 20:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.09.2025 19:18
Расследования 16.09.2025 19:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:42
В Волгограде коммерсантов заподозрили в махинациях с орошением и кредитами на 600 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде меняют 57-летний трубопровод на ул. ТирольскойСмотреть фотографии
14:38
500 деревьев для первоклассников: в Волгоградской области «озеленяют» школыСмотреть фотографии
14:34
Театр «Теплые Артисты» из Волгограда покорил жюри на фесте в КитаеСмотреть фотографии
14:00
T2 запускает «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категорияхСмотреть фотографии
13:54
В Городище силовики искали нелегалов на рынках, дачных участках и в теплицахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
В Волгограде из-за долгов по штрафам ГИБДД арестовали тягач стекольной компанииСмотреть фотографии
13:23
В Волгоградской области 18 сентября прощаются с двумя бойцами СВОСмотреть фотографии
12:55
«Уже и днём воют»: шакалы и лисицы нападают на хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
В Волжском двоих детей сбили на пешеходном переходеСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде автолюбителям грозят штрафы за брошенные у мусорных площадок автомобилиСмотреть фотографии
12:29
Волгоградцу дали 2,5 года «строгача» за оставленный без связи микрорайонСмотреть фотографии
12:17
Юные поджигатели спалили сено в Волгоградской области на 7 млнСмотреть фотографии
11:51
Молодых беспредельщиков осудят в Волгограде за гоп-стоп с поджиганием волосСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде две иномарки не поделили перекрёсток на Белом аистеСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили двух студентов за кражу детского питания из «Ленты»Смотреть фотографии
11:27
Путин отметил орденами погибших при налете БПЛА саратовцевСмотреть фотографии
10:22
Новый размер родительской платы за детсады установили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
Вдыхают вторую жизнь: в Волгограде начался пилотный проект по обновлению старых трамваевСмотреть фотографии
09:47
В ЦПКиО Волгограда по подиуму пройдут древнерусские красавицыСмотреть фотографии
09:37
«Девятый год скитаюсь по квартирам»: в Калаче-на-Дону жильцов «авариек» расселили в непригодную новостройкуСмотреть фотографии
08:52
Под Волгоградом сняли 5-летний карантин по томатной молиСмотреть фотографии
08:40
Волгоградец получил 2 года «строгача» за нападение на полицейских с пилойСмотреть фотографии
08:25
Овощи и мясо для борща подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:17
Бастрыкин поручил проверить интернат для пожилых в ВолжскомСмотреть фотографии
08:04
Четверо детей заболели бруцеллезом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:46
Обломки БПЛА повредили 2 частных дома на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
07:31
В Волгограде «черные мусорщики» завалили стройотходами улицу МайкопскуюСмотреть фотографии
07:15
Атаку 11 БПЛА отбили в Волгоградской области 18 сентябряСмотреть фотографии
06:59
Семь вирусов вызвали рост ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 