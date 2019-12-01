



Сегодня обманутые дольщики проблемных жилых комплексов собрались на очередной санкционированный митинг. Как сообщает ИА "Высота 102", акция проходит в Красноармейском районе Волгограда в парке Пионерский. Люди считают, что предпринятые региональной властью усилия по разрешению ситуации с приостановкой строительства являются неэффективными. Кроме того, дольщики выразили обеспокоенность решением Арбитражного суда от 28 ноября. Согласно документу, обманувший людей застройщик ООО «СтройСнаб» наконец-то признан банкротом, но при этом залоговым имуществом становятся, в том числе, оплаченные дольщиками квартиры.



Ранее дольщики ЖК "Династия" и "Адмиралтейский" провели совместную акцию на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе. Людьми было высказано намерение не снижать градус активности. "Будем проводить митинги регулярно, поедем с пикетами в Москву, даже готовы на голодовку. Мы вам устроим!", - так было заявлено на митинге. По итогам сегодняшней акции дольщиками принята резолюция в адрес руководства страны, Госдумы, а также полномочного представителя президента России в ЮФО.

Напомним, в начале июля текущего года региональные власти официально рассказали СМИ о достигнутой в интересах дольщиков договоренности - после завершения процедуры банкротства прежнего застройщика и введения конкурсного производства 20-этажный ЖК "Династия" в Ворошиловском районе и два 21-этажных здания ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе Волгограда достроит ООО "СЗ "Валенсия", которое входит в группу "Крайс". Предполагаемый срок сдачи домов - конец 2020 - начало 2021 года. Ранее дольщики ЖК "Династия" и "Адмиралтейский" провели совместную акцию на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе. Людьми было высказано намерение не снижать градус активности. "Будем проводить митинги регулярно, поедем с пикетами в Москву, даже готовы на голодовку. Мы вам устроим!", - так было заявлено на митинге. По итогам сегодняшней акции дольщиками принята резолюция в адрес руководства страны, Госдумы, а также полномочного представителя президента России в ЮФО.Напомним, в начале июля текущего года региональные власти официально рассказали СМИ о достигнутой в интересах дольщиков договоренности - после завершения процедуры банкротства прежнего застройщика и введения конкурсного производства 20-этажный ЖК "Династия" в Ворошиловском районе и два 21-этажных здания ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе Волгограда достроит ООО "СЗ "Валенсия", которое входит в группу "Крайс". Предполагаемый срок сдачи домов - конец 2020 - начало 2021 года.

Многоэтажный дом ЖК "Династия" на улице Огарева, 21Б в Волгограде должен был быть достроен еще в 2015 году, так же, как и дома ЖК "Адмиралтейский" на улице Фадеева.