Экономика

В Волгограде обманутые дольщики ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» вышли на очередной митинг

Экономика 01.12.2019 11:51
1751 12
01.12.2019 11:51


Сегодня обманутые дольщики проблемных жилых комплексов собрались на очередной санкционированный митинг. Как сообщает ИА "Высота 102", акция проходит в Красноармейском районе Волгограда в парке Пионерский. Люди считают, что предпринятые региональной властью усилия по разрешению ситуации с приостановкой строительства являются неэффективными. Кроме того, дольщики выразили обеспокоенность решением Арбитражного суда от 28 ноября. Согласно документу, обманувший людей застройщик ООО «СтройСнаб» наконец-то признан банкротом, но при этом залоговым имуществом становятся, в том числе, оплаченные дольщиками квартиры.

Ранее дольщики ЖК "Династия" и "Адмиралтейский" провели совместную акцию на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе. Людьми было высказано намерение не снижать градус активности. "Будем проводить митинги регулярно, поедем с пикетами в Москву, даже готовы на голодовку. Мы вам устроим!", - так было заявлено на митинге. По итогам сегодняшней акции дольщиками принята резолюция в адрес руководства страны, Госдумы, а также полномочного представителя президента России в ЮФО.
Напомним, в начале июля текущего года региональные власти официально рассказали СМИ о достигнутой в интересах дольщиков договоренности - после завершения процедуры банкротства прежнего застройщика и введения конкурсного производства 20-этажный ЖК "Династия" в Ворошиловском районе и два 21-этажных здания ЖК "Адмиралтейский" в Красноармейском районе Волгограда достроит ООО "СЗ "Валенсия", которое входит в группу "Крайс". Предполагаемый срок сдачи домов - конец 2020 - начало 2021 года. 
Многоэтажный дом ЖК "Династия" на улице Огарева, 21Б в Волгограде должен был быть достроен еще в 2015 году, так же, как и дома ЖК "Адмиралтейский" на улице Фадеева. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Новый сайт МеталлТехСнаб

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
29.11.2019 18:45
Экономика 29.11.2019 18:45
2015 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 17:28
Экономика 29.11.2019 17:28
18925 20 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 16:54
Экономика 29.11.2019 16:54
901 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 15:44
Экономика 29.11.2019 15:44
1083 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 11:57
Экономика 29.11.2019 11:57
591 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.11.2019 17:31
Экономика 28.11.2019 17:31
1471 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.11.2019 15:47
Экономика 28.11.2019 15:47
654 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2019 16:40
Экономика 27.11.2019 16:40
5105 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2019 15:55
Экономика 27.11.2019 15:55
2422 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2019 13:29
Экономика 27.11.2019 13:29
15807 18 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2019 12:21
Экономика 27.11.2019 12:21
293 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.11.2019 14:47
Экономика 26.11.2019 14:47
1626 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.11.2019 12:30
Экономика 26.11.2019 12:30
412 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.11.2019 11:37
Экономика 26.11.2019 11:37
2223 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
25.11.2019 17:04
Экономика 25.11.2019 17:04
1069 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:15
ЧМ не отпускает: авторов путеводителя по Волгограду для иностранцев отметили премиямиСмотреть фотографии
12:23
В первый день зимы в Волгограде развеялся туманСмотреть фотографии
11:22
Мэрия Волгограда оптом закупает квартиры для переселенцевСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде легковушка влетела в буксируемый автобус, есть пострадавшийСмотреть фотографии
10:16
В Волгоградской области банда с битами и пистолетом похищала овечекСмотреть фотографии
09:47
Пять коров сгорели во время пожара под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:59
Под Волгоградом предприниматель обманом получил от газовиков компенсацию за чужие землиСмотреть фотографии
23:58
Предприятие в Волгограде оштрафовали за бесконтрольные выбросыСмотреть фотографии
22:20
В Волгограде поставят разноцветные остановки за 30 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:00
Второй самолет из Москвы улетел на посадку в Астрахань из-за тумана в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Что это было ? В Волгограде акция в поддержку врачей обернулась недоразумениемСмотреть фотографии
15:31
Обладателя гражданства РФ и США арестовали в Волгоградской области по делу о покушении на полицейскогоСмотреть фотографии
14:45
Соцопрос мэрии Волгограда о парковках «зацепил за живое» горожанСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде левые силы вышли на митинг против олигархов и капиталистовСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде может обанкротиться известная клиника пластической хирургииСмотреть фотографии
11:26
Волгоградец поставил на поток производство фальшивых полисов ОСАГОСмотреть фотографии
11:13
Под Волгоградом предприниматель попалась на взятке в кабинете участковогоСмотреть фотографии
09:53
Зима пришла: в Волгоградской области водителей предупреждают о дожде со снегомСмотреть фотографии
20:14
В Ворошиловском районе Волгограда легковушка сбила бабушку с внучкойСмотреть фотографии
19:43
Под Волгоградом взорвали сразу шесть немецких фугасных бомбСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
Верховный суд РФ поставил точку в деле о сносе ресторанного комплекса «Старый Карс» в Волгограде Смотреть фотографии
15:44
Лучшие студенты Волгоградского государственного аграрного университета получили именные стипендии от РоссельхозбанкаСмотреть фотографии
15:37
Прокуроры попросили "Баламут" покинуть затон под ВолгоградомСмотреть фотографии
13:30
Волгоградский сотрудник ФСИН России засветился в деле о махинациях с поставкой мебели в санаторий МВДСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде для стрижки старинного тополя на Аллею Героев загонят автовышку высотой 24 метраСмотреть фотографииCмотреть видео
12:27
У полиции есть план на случай кладбищенских войн в Волгограде Смотреть фотографии
12:20
В Волгограде судебный пристав обманом закрывал дела должниковСмотреть фотографии
11:57
Около 300 волгоградских студентов прошли практику на «КАУСТИКе» в 2019 годуСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде посреди улицы загорелся пассажирский автобусСмотреть фотографииCмотреть видео
10:11
В Волгоградской области из перевернувшейся цистерны на обочину трассы вытекает сокСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 