«Уже и днём воют»: шакалы и лисицы нападают на хутора в Волгоградской области

В Кумылженском районе Волгоградской области разрешили отстрел шакалов и лисиц, которые терроризируют жителей хуторов Краснянский и Седов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на решение областного комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, в целях регулирования численности охотничьих ресурсов до 14 октября текущего года разрешен отстрел 5 шакалов и 5 лисиц в границах государственного охотничьего заказника регионального значения «Кумылженский».

В Облкомприроды поясняют, что такая необходимость вызвана из-за появления диких хищных животных в указанных населенных пунктах, что угрожает имуществу и здоровью граждан.

Хутор Краснянский является центром Краснянского сельского поселения, в состав которого в общей сложности входят девять хуторов. Местные жители утверждают, что постоянно страдают от набегов диких животных, которые разоряют птичники и убивают овец.

– У нас холмистая местность, леса, река Медведица. Хутор Краснянский находится под горой. Мы постоянно слышим концерты - то шакалы воют, то волки на этой горе. Причем волки уже не только по ночам, но уже и днем воют. Вот столько их развелось, – рассказала V102.RU местная жительница.

По ее словам, весной в ее хозяйстве было 50 кур, а сейчас осталось 10.

– Всё утащили, представляете? Сейчас лисы учат лисят. Вот у меня во дворе охотничья собака, так они её не боятся. Лезут и всё, – сетует жительница Краснянского. – Заказник «Кумылженский» доходит до середины хутора. В заказнике, конечно, постреляют. А нам что делать? Нужно численность этих зверей регулировать, потому что невозможно уже. В прошлом году волки к нам приходили, овец драли. Вот так и живем, хотя места у нас очень красивые. Обязательно приезжайте.

В решении облкомприроды поясняется, что шакалы и лисицы, которые будут застрелены, подлежат утилизации в соответствии с требованиями ветеринарного законодательства.

