«Девятый год скитаюсь по квартирам»: в Калаче-на-Дону жильцов «авариек» расселили в непригодную новостройку

Общество 18.09.2025 09:37
В Калаче-на-Дону Волгоградской области жильцы многоквартирного дома № 174Д на ул. Кирова девятый год пытаются добиться от властей восстановления своих жилищных прав. В 2017-м  местные чиновники заставили собственников переехать из советских двухэтажек, признанных аварийными, в новые дома. Однако сразу же после переселения вскрылось, что новостройки были возведены с грубыми нарушениями и проживать в них опасно для жизни.

Не знали бед

- До 2017 года я проживал по адресу пл. Павших Борцов, д. 3. Это было типовое двухэтажное здание на несколько квартир 50-х годов постройки. Мы с соседями жили и не знали бед. Да, дома были старенькие и где-то, возможно, не приспособленные к каким-то современным требованиям, но там было безопасно. Крышу мы с соседями перекрыли, окна везде поменяли на пластиковые, провели газ. Всё было хорошо, но неожиданно наш дом признали аварийным и подлежащим скорейшему расселению, - рассказал журналистам собственник одной из квартир Дмитрий Шейкин.

Новость застала собственников врасплох. Но представители местной администрации апеллировали к результатам некоего экспертного заключения.

- У них была своя правда. Мы решили довериться специалистам, и через какое-то время нам предоставили ключи от новых квартир, - продолжил мужчина.

Дмитрий точно так же, как и другие расселённые собственники, поверил в обещания улучшить качество жизни, однако реальность оказалась не такой радужной.

Чудом не угорели заживо

Вскоре после новоселья вскрылось, что дом № 174Д по ул. Кирова муниципалитет принял у застройщика ООО «ГидроСпецПром» с грубейшими нарушениями.


- Здесь каждая квартира оснащена автономной системой отопления и горячего водоснабжения. Для этого здесь установлены были двухконтурные котлы, а сами сооружения конструктивно оборудованы шахтами дымоудаления и вентиляции. Однако во время эксплуатации случайно вскрылось, что дым не отводится, как положено, на улицу, а идёт из одной квартиры в другую. В результате жить в предоставленной нам жилплощади можно, лишь уповая на чудо. Ложишься спать и не знаешь, проснёшься ли утром, - добавил Дмитрий Шейкин.



Рисковать собой и соседями волгоградец не стал и вынужден был отложить переезд в новостройку.

- Вот уже девятый год я скитаюсь по чужим квартирам. Некоторые соседи, знаю, что на свой страх и риск въехали. Но это скорее от безысходности. К тому же, за счёт того, что моя квартира простаивает и от котла не идёт угарный газ, возможно, они чувствуют себя немного безопаснее.

Когда собственники начали бить тревогу и пытаться разобраться, в чём же дело, выяснилось, что по проекту в доме должна была быть оборудована шахта дымоудаления на порядок большего диаметра. Кроме того, по словам жильцов, имеющийся дымоход не был надлежащим образом утеплён, а во время эксплуатации происходит спонтанное затухание газовой горелки из-за сильнейшего конденсата.

Судебные тяжбы

После жалоб собственников местные власти вынуждены были обратиться в суд с требованием возложить на компанию «ГидроСпецПром» обязанности по устранению выявленных недостатков. В исковом заявлении от 17 июня 2017 года помимо недостатков дымохода также фигурировали: проблемы с входными дверями в квартиры, частичное отсутствие напольного покрытия, неправильная установка ванных, повреждение штукатурки и бетонной стяжки полов, неровности балконных плит.


Отдельные дефекты отмечались и в других трёхэтажках, построенных по заказу муниципалитета МКД.

Однако вскоре после подачи иска власти поспешили заключить с застройщиком мировое соглашение. Документ был утверждён решением Арбитражного суда Волгоградской области.

Впоследствии шли годы, а наиболее серьезные недостатки МКД в организации не спешили устранять.

- В результате после заключения соглашения в квартирах как было неисправно дымоудаление от котлов, так и осталось, - подчеркнул Дмитрий Шейкин.

Чтобы исправить ситуацию, компании «ГидроСпецПром» было необходимо разработать новый проект. Однако делать это застройщик не спешил. Дотянув до 2025 года, коммерсанты обратились в Арбитражный суд Волгоградской области с заявлением об изменении мирового соглашения. В частности, предлагалось переложить на плечи местных властей обязанность по разработке нового проекта удаления угарного газа от котлов.

Однако суд отказал в удовлетворении этого иска.

Кроме того, из-за многочисленных жалоб жителей на пассивную позицию муниципалитета и невозможность нормальной жизни в возведённых за счёт бюджета домах в ситуацию вынуждена была вмешаться прокуратура.


Надзорное ведомство в интересах переселенцев направило в суд новое исковое заявление. Прокуратура потребовала признать бездействие администрации Калача-на-Дону, застройщика «ГидроСпецПром», а также компаний «Монте-АВО», МБУ «Калачжилэксплуатация», ООО «Калачэнергостройсервис», ООО «Жилкоммунпроект-сервис», ООО «УК «Империя» незаконным и обязать юридические лица привести систему дымоходов в надлежащее состояние.


Калачёвский районный суд поддержал иск прокуратуры частично.


- Судом постановлено обязать ООО «ГидроСпецПром» разработать проект системы дымоудаления, вентиляции помещения и притока воздуха многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Кирова, д. 174Д, г. Калач-на-Дону, Волгоградская область, выполнить работы согласно проекту, в целях возобновления подачи газоснабжения, получив заключение специализированной организации о допуске дымовентиляционной системы в эксплуатацию. Решение обращено к немедленному исполнению, - сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Нет газа – нет проблемы

1 сентября в многострадальный дом ул. Кирова наконец-то пришли специалисты. Однако, к удивлению тех немногих жильцов, всё же проживающих в своих квартирах, это были не сотрудники строительной организации, а газовики.

- Газовая служба во всех подъездах перерезала стояки газа и поставила заглушки, а в некоторых квартирах отрезали даже счетчики. Весь дом без предупреждения остался без газа. Людям сказали, что наша бывшая УК, видимо, задним числом написала служебные записки о том, что они якобы проверили 25.08.25 состояние наших вентиляционных и дымовых каналов и составили акты о том, что жильцы не могут пользоваться газом. При этом никто по квартирам не ходил, никто ничего не подписывал, - подчеркнул Дмитрий Шейкин.

Мужчина сетует, что близится очередной отопительный сезон и что собственникам делать в сложившейся ситуации – непонятно. Переселенцы фактически лишились не только горячей воды и возможности приготовления пищи, но и даже теоретической возможности отапливать жилые помещения зимой.

Осталось чуть-чуть потерпеть?

По информации прокуратуры Волгоградской области, подвижки в сложной ситуации, сложившейся из-за подмахнувших акты готовности объектов, чиновников и недобросовестного подрядчика, всё же есть.

- ООО «ГидроСпецПром» в целях исполнения решения суда подготовили проект системы дымоудаления, вентиляции помещения и притока воздуха многоквартирного дома, который находится на стадии согласования. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре района, - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Кроме того, 16 сентября в Калаче-на-Дону по инициативе прокуратуры пройдёт межведомственное совещание, посвящённое восстановлению прав переселенцев.

Виновные будут наказаны?

Также в надзорном ведомстве отметили, что во всех перипетиях взаимоотношений местных чиновников и сотрудников строительной компании сейчас разбираются правоохранительные органы.

- Следственным отделом по Калачевскому району СУ СК РФ по Волгоградской области 27 января 2025 возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, - добавили в прокуратуре.

Жильцы переселённых домов также подтверждают, что с ними работали следователи. Новосёлы официально признаны по уголовному делу потерпевшими. Назначена экспертиза МКД.

Отметим, жильцы надеются, что правоохранителям удастся разобраться в том, почему построенные за счёт государства многоквартирные дома были приняты со столь грубыми нарушениями, каким образом осуществлялся строительный контроль на всех этапах возведения объектов и по чьей вине восстановление их жилищных прав не удаётся довести до конца уже девятый год.

Фото: Дмитрий Шейкин

Коллаж: Алексей Костяков

