



Более 500 саженцев деревьев получили школы Среднеахтубинского и Дубовского районов Волгоградской области в рамках акции по озеленению образовательных учреждений региона. Инициатором проекта выступил известный волгоградский бизнесмен Михаил Грачёв.

Вместе с первоклассниками Среднеахтубинской школы №3 им. Горького предприниматель высадил первые деревья. Остальные саженцы ребята высадят на территории своих школ самостоятельно и будут ухаживать за ними все 11 лет обучения.

– Мы хотим, чтобы с самого первого класса дети учились не только читать и писать, но и проявлять заботу к природе. Деревья будут расти и крепнуть вместе со школьниками, становясь живым символом приобретаемых знаний и ценностей, – прокомментировал основатель компании GRASS Михаил Грачёв.

Фото: t.me/mihailgrachev