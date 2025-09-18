Общество

Театр «Теплые Артисты» из Волгограда покорил жюри на фесте в Китае

Общество 18.09.2025 14:34
0
18.09.2025 14:34


Актеры инклюзивного театра «Теплые Артисты» из Волгограда завоевали звание лауреатов I степени на международном фестивале в Китае, который проходил с 8 по 15 сентября в городе Циньхуандао. Участниками феста стали более двух тысяч актеров из 73 инклюзивных коллективов России и 23 коллективов Китая.

Волгоградцы завоевали награду на международном фестивале традиционных культур «Золотая площадь» с пластической постановкой «Про...Чехова» с элементами театра кукол.  Выступление волгоградцев было высоко оценено жюри. Победив в номинации, актеры театра получили возможность участвовать в гала-концерте на закрытии фестиваля. 


– У «Теплых Артистов» обширная гастрольная программа. В конце августа мы побывали в Екатеринбурге. Выступили на сцене Екатеринбургского театра кукол и стали участниками 10-го фестиваля театрализованных представлений «Лица улиц». А уже через неделю отправляемся в Москву, где примем участие в Международном инклюзивном форуме креативных индустрий. Занятия на театральной сцене помогают особым артистам развивать свои таланты и творческие способности, а главное – дают возможность приносить пользу обществу и чувствовать себя его полноправными членами, – поделилась руководитель театра Юлия Фоторная.

Волгоградский коллектив в Китае также принял участие в красочном шествии по главной улице курортного города Бэйдайхэ, расположенного на берегу Желтого моря. 


Как рассказала корреспонденту информагентства мама одного из участников инклюзивного театра – 27-летнего Антона Шепицына Елена, выступления в коллективе дали возможность ее сыну не только раскрыть свои таланты, но и открыть горизонты – знакомиться с историей и культурой регионов России, а теперь и с культурами других стран. 

– Мой сын выступает в театре уже девять лет, с самого его открытия. В четырнадцать лет он уже посещал центр для развития в Краснооктябрьском районе, где мы с ним познакомились с нашим нынешним руководителем театра Юлией Фоторной, которая также приводила своего ребенка в центр. Позднее ей было предложено создать что-то свое, так и появился наш театр, – вспоминает Елена. – Сейчас в театре уже есть взрослая и младшие группы, а также еще одна группа в Волжском. В коллективе Антона сейчас шестнадцать человек – и все они очень крепко дружат. 

Для ребят поездка в Китай стала радостным событием, поэтому даже шестичасовой перелет для них не стал особой проблемой. 

– Конечно, было немного волнительно нам перед поездкой, но все перелеты прошли гладко и без задержек. Китай всем очень сильно понравился, многие были под большим впечатлением. К тому же, победа нашего коллектива стала большой радостью для всех нас. В ближайшие месяцы нас ждет поездка на фестивали в Москву и Самару. В этом году у ребят очень плотный график – все хотят увидеть выступления волгоградского «Теплые Артисты», – подытожила мама участника коллектива. 

Напомним, что коллектив Волгоградской региональной общественной организации «Инклюзивный театр «Теплые Артисты» существует уже более девяти лет и принимал участие в множестве российских и международных фестивалей. За это время было создано 16 спектаклей. Неоднократно проекты инклюзивного театра получали поддержку Фонда президентских грантов (ФПГ) и Президентского фонда культурных инициатив. 

Летом 2024 года театр реализовал гастрольный проект, поддержанный ФПГ: три постановки «Теплых Артистов» с успехом прошли на сценах Чувашского государственного театра кукол, Набережночелнинского государственного театра кукол, Башкирского государственного театра кукол и Владимирского областного театра кукол.

Фото инклюзивного театра «Теплые Артисты»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.09.2025 14:41
Общество 18.09.2025 14:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.09.2025 14:38
Общество 18.09.2025 14:38
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.09.2025 13:48
Общество 18.09.2025 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 13:23
Общество 18.09.2025 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 12:55
Общество 18.09.2025 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 12:34
Общество 18.09.2025 12:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.09.2025 11:28
Общество 18.09.2025 11:28
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 10:22
Общество 18.09.2025 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 09:47
Общество 18.09.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 09:37
Общество 18.09.2025 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 08:52
Общество 18.09.2025 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 08:25
Общество 18.09.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 07:15
Общество 18.09.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 05:59
Общество 18.09.2025 05:59
Комментарии

0
Далее
Общество
18.09.2025 01:56
Общество 18.09.2025 01:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:42
В Волгограде коммерсантов заподозрили в махинациях с орошением и кредитами на 600 млн рублейСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
В Волгограде меняют 57-летний трубопровод на ул. ТирольскойСмотреть фотографии
14:38
500 деревьев для первоклассников: в Волгоградской области «озеленяют» школыСмотреть фотографии
14:34
Театр «Теплые Артисты» из Волгограда покорил жюри на фесте в КитаеСмотреть фотографии
14:00
T2 запускает «Гигабэк» – возврат процента трафика, потраченного в выбранных категорияхСмотреть фотографии
13:54
В Городище силовики искали нелегалов на рынках, дачных участках и в теплицахСмотреть фотографииCмотреть видео
13:48
В Волгограде из-за долгов по штрафам ГИБДД арестовали тягач стекольной компанииСмотреть фотографии
13:23
В Волгоградской области 18 сентября прощаются с двумя бойцами СВОСмотреть фотографии
12:55
«Уже и днём воют»: шакалы и лисицы нападают на хутора в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:53
В Волжском двоих детей сбили на пешеходном переходеСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде автолюбителям грозят штрафы за брошенные у мусорных площадок автомобилиСмотреть фотографии
12:29
Волгоградцу дали 2,5 года «строгача» за оставленный без связи микрорайонСмотреть фотографии
12:17
Юные поджигатели спалили сено в Волгоградской области на 7 млнСмотреть фотографии
11:51
Молодых беспредельщиков осудят в Волгограде за гоп-стоп с поджиганием волосСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде две иномарки не поделили перекрёсток на Белом аистеСмотреть фотографии
11:28
В Волгограде осудили двух студентов за кражу детского питания из «Ленты»Смотреть фотографии
11:27
Путин отметил орденами погибших при налете БПЛА саратовцевСмотреть фотографии
10:22
Новый размер родительской платы за детсады установили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
Вдыхают вторую жизнь: в Волгограде начался пилотный проект по обновлению старых трамваевСмотреть фотографии
09:47
В ЦПКиО Волгограда по подиуму пройдут древнерусские красавицыСмотреть фотографии
09:37
«Девятый год скитаюсь по квартирам»: в Калаче-на-Дону жильцов «авариек» расселили в непригодную новостройкуСмотреть фотографии
08:52
Под Волгоградом сняли 5-летний карантин по томатной молиСмотреть фотографии
08:40
Волгоградец получил 2 года «строгача» за нападение на полицейских с пилойСмотреть фотографии
08:25
Овощи и мясо для борща подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:17
Бастрыкин поручил проверить интернат для пожилых в ВолжскомСмотреть фотографии
08:04
Четверо детей заболели бруцеллезом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:46
Обломки БПЛА повредили 2 частных дома на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
07:31
В Волгограде «черные мусорщики» завалили стройотходами улицу МайкопскуюСмотреть фотографии
07:15
Атаку 11 БПЛА отбили в Волгоградской области 18 сентябряСмотреть фотографии
06:59
Семь вирусов вызвали рост ОРВИ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 