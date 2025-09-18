Театр «Теплые Артисты» из Волгограда покорил жюри на фесте в Китае





Актеры инклюзивного театра «Теплые Артисты» из Волгограда завоевали звание лауреатов I степени на международном фестивале в Китае, который проходил с 8 по 15 сентября в городе Циньхуандао. Участниками феста стали более двух тысяч актеров из 73 инклюзивных коллективов России и 23 коллективов Китая.

Волгоградцы завоевали награду на международном фестивале традиционных культур «Золотая площадь» с пластической постановкой «Про...Чехова» с элементами театра кукол. Выступление волгоградцев было высоко оценено жюри. Победив в номинации, актеры театра получили возможность участвовать в гала-концерте на закрытии фестиваля.





– У «Теплых Артистов» обширная гастрольная программа. В конце августа мы побывали в Екатеринбурге. Выступили на сцене Екатеринбургского театра кукол и стали участниками 10-го фестиваля театрализованных представлений «Лица улиц». А уже через неделю отправляемся в Москву, где примем участие в Международном инклюзивном форуме креативных индустрий. Занятия на театральной сцене помогают особым артистам развивать свои таланты и творческие способности, а главное – дают возможность приносить пользу обществу и чувствовать себя его полноправными членами, – поделилась руководитель театра Юлия Фоторная.

Волгоградский коллектив в Китае также принял участие в красочном шествии по главной улице курортного города Бэйдайхэ, расположенного на берегу Желтого моря.





Как рассказала корреспонденту информагентства мама одного из участников инклюзивного театра – 27-летнего Антона Шепицына Елена, выступления в коллективе дали возможность ее сыну не только раскрыть свои таланты, но и открыть горизонты – знакомиться с историей и культурой регионов России, а теперь и с культурами других стран.

– Мой сын выступает в театре уже девять лет, с самого его открытия. В четырнадцать лет он уже посещал центр для развития в Краснооктябрьском районе, где мы с ним познакомились с нашим нынешним руководителем театра Юлией Фоторной, которая также приводила своего ребенка в центр. Позднее ей было предложено создать что-то свое, так и появился наш театр, – вспоминает Елена. – Сейчас в театре уже есть взрослая и младшие группы, а также еще одна группа в Волжском. В коллективе Антона сейчас шестнадцать человек – и все они очень крепко дружат.

Для ребят поездка в Китай стала радостным событием, поэтому даже шестичасовой перелет для них не стал особой проблемой.

– Конечно, было немного волнительно нам перед поездкой, но все перелеты прошли гладко и без задержек. Китай всем очень сильно понравился, многие были под большим впечатлением. К тому же, победа нашего коллектива стала большой радостью для всех нас. В ближайшие месяцы нас ждет поездка на фестивали в Москву и Самару. В этом году у ребят очень плотный график – все хотят увидеть выступления волгоградского «Теплые Артисты», – подытожила мама участника коллектива.

Напомним, что коллектив Волгоградской региональной общественной организации «Инклюзивный театр «Теплые Артисты» существует уже более девяти лет и принимал участие в множестве российских и международных фестивалей. За это время было создано 16 спектаклей. Неоднократно проекты инклюзивного театра получали поддержку Фонда президентских грантов (ФПГ) и Президентского фонда культурных инициатив.

Летом 2024 года театр реализовал гастрольный проект, поддержанный ФПГ: три постановки «Теплых Артистов» с успехом прошли на сценах Чувашского государственного театра кукол, Набережночелнинского государственного театра кукол, Башкирского государственного театра кукол и Владимирского областного театра кукол.

Фото инклюзивного театра «Теплые Артисты»