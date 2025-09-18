Расследования

Молодых беспредельщиков осудят в Волгограде за гоп-стоп с поджиганием волос

18.09.2025
18.09.2025


В Волгограде перед судом предстанут молодые люди 15, 17 и 18 лет по обвинению в разбойных нападениях на прохожих, которых они грабили, избивали и даже поджигали волосы. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, фигурантам в зависимости от роли и степени участия каждого инкриминируется целый «букет» преступлений - разбойные нападения, грабеж и хулиганство (ч. 2 и ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. п. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Согласно материалам дела, молодые люди совершили серию нападений на прохожих в июле 2025 года в Тракторозаводском районе. Одного потерпевшего они избили и отобрали у него мобильный телефон.

Еще один мужчина также был избит, а после этого лишился своего гаджета. Другому прохожему обвиняемые нанесли множественные удары, похитили у него телефон и серебряную цепочку. Молодчики применили силу в отношении еще одного волгоградца, отобрали у него барсетку с деньгами и телефонов, а потом подожгли ему волосы зажигалкой. 

- В результате нападений потерпевшие получили различные телесные повреждения, один из них был доставлен в лечебное учреждение с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга, - рассказали в СУ СКР по Волгоградской области. 

Обвиняемые закончили знакомиться с материалами следствия. Уголовное дело готовится для направления в суд для рассмотрения по существу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

