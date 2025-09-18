Под Волгоградом сняли 5-летний карантин по томатной моли

Карантинная фитосанитарная зона по южноамериканской томатной моли отменена в Волгоградской области. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Россельхознадзора. Карантин был введен в 2020 году на общей площади 7,4 тыс. га в Среднеахтубинском районе. Была разработана программа локализации очага карантинного объекта и его ликвидации в границах фитосанитарной зоны, в соответствии с которой ежегодно проводился отбор и исследование проб. В итоге удалось полностью извести вредителя.
Справка. Южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta (Meyrick) — опасный карантинный вредитель, который повреждает и уничтожает урожай томатов в открытом и закрытом грунте, что наносит значительный экономический ущерб. Основным кормовым растением южноамериканской томатной моли являются томаты. Может также повреждать картофель, баклажаны, перец и сорные растения семейства паслёновые.