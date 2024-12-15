В Волжском молодожёны вместе окунулись в ледяную воду

В Волгоградской области состоялась необычная свадьба, в ходе которой молодожены искупались в реке. Как сообщает V102.RU, видео совместного погружения новоиспеченных супругов в ледяную воду сегодня, 15 декабря, активно обсуждают в местных пабликах.





Напомним, что накануне в Волжском стартовал пятый фестиваль здорового образа жизни «Моржеран». На него прибыли более 120 любителей закаливания из разных городов страны. Перед началом соревнований прошла регистрация брака одних из участников мероприятия. Провел ее главный морж страны Сергей Якшин.

Заветное «ДА!» сказали друг другу Андрей и Юлия. Затем молодожены, взявшись за руки, под одобрительные возгласы гостей мероприятия в праздничных нарядах окунулись в ледяную воду.

Фото: администрация Волжского

Видео: ДТП и ЧП Волжский / t.me