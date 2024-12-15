Росстат выявил хрупкие браки в Волгоградской области в Год семьи

В текущем году в Волгоградской области снизилось количество разводов, однако число заключенных браков также упало. К такому выводу, как передает V102.RU, пришел Росстат, проанализировав данные за январь-октябрь текущего года.

Так, в этом году в регионе было зарегистрировано 11746 браков – на 204 меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Падение показателя произошло на 1,7%.

На этом фоне в Волгоградской области стало меньше и разводов. В январе-октябре их произошло 8465. По сравнению с 2023 годом, судя по всему, ситуация в семьях стала получше, так как год назад разводов было на 375 случаев или 4,2% больше.

Напомним, что 2024 год в России был объявлен Годом семьи.

Фото из архива V102.RU