Происшествия

Самолет из Волгограда приземлился в Москве с треснувшим лобовым стеклом

Происшествия 15.12.2024 08:42
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15.12.2024 08:42


У самолета Boeing-737, который следовал из Волгограда в Москву, треснуло лобовое стекло, сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.

Экипаж воздушного судна сообщил о растрескивании внешнего правого лобового стекла в 18.44 13 декабря, но принял решение следовать на аэродром назначения.

- В 19.41 на аэродроме Москва (Шереметьево) объявлен сигнал «Тревога, код синий», - говорится в сообщении. - Эксплуатант ООО «Авиакомпания «Победа». На борту 186 пассажиров, экипаж 2/4.

Рейс PBD6966 Волгоград (Гумрак) – Москва (Шереметьево) благополучно приземлился.

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