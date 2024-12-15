Самолет из Волгограда приземлился в Москве с треснувшим лобовым стеклом

У самолета Boeing-737, который следовал из Волгограда в Москву, треснуло лобовое стекло, сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал Aviaincident.

Экипаж воздушного судна сообщил о растрескивании внешнего правого лобового стекла в 18.44 13 декабря, но принял решение следовать на аэродром назначения.

- В 19.41 на аэродроме Москва (Шереметьево) объявлен сигнал «Тревога, код синий», - говорится в сообщении. - Эксплуатант ООО «Авиакомпания «Победа». На борту 186 пассажиров, экипаж 2/4.

Рейс PBD6966 Волгоград (Гумрак) – Москва (Шереметьево) благополучно приземлился.