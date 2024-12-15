Парад авторских новогодних ёлок пройдет в Волгограде

Самую лучшую авторскую ёлку, созданную горожанами и организациями, выберут в Волгограде. Как передает V102.RU, парад новогодних красавиц пройдет 29 декабря на главной сцене Центрального парка культуры и отдыха.
- По условиям конкурса участникам предстоит создать праздничную ель высотой 180 см из любого безопасного для окружающих материала - креативность приветствуется. Своему новогоднему творению волгоградцы должны дать название, - рассказали организаторы этого мероприятия.
Авторы будут представлять свои творения гостям и жюри. Победители получат ценные призы и подарки.
Фото: ЦПКиО