Еще одна птица погибла от отравления в приюте Волгограда





В приюте в Красноармейском районе Волгограда погибла после отравления еще одна птица. Как сообщает V102.RU со ссылкой на руководителя приюта «Птичий Остров» Алина Ерина, цапля по имени Чучундра скончалась сегодня утром, 14 декабря.

Как сообщалось информагентством, 11 декабря руководитель приюта записала видео, где, плача, показала мертвого аиста и полуживых чаек. По словам волгоградки, неизвестные проникли на территорию приюта, когда она возила одного из питомцев на рентген.

Последней выжившей птицей оставалась цапля. Сотрудники приюта вместе с ветеринарами боролись за ее жизнь несколько дней. Однако, спасти Чучундру, к сожалению, им не удалось.

- Делали всё возможное. Каждые 2 часа давали лекарства. До 05:30 утра состояние Чучундры было стабильно. В 06:00 цапля начала страшно кричать, начались судороги! До 10:00 состояние менялось. В 10:10 она умерла, - рассказала Алина Ерина.

Тела ранее погибших чаек и аиста сейчас отправлены на исследование, чтобы установить причину смерти птиц.

- Вчера я отвезла к 15:00 тело аиста на исследование. Результат будет готов в течение 3 недель, стоимость около 17000. Тело одной чайки забрали биологи, чтобы сделать вскрытие и осмотреть внутренние органы в ближайшее время, - рассказала подписчикам руководитель приюта.

Фото: Птичий остров / vk.com