Из-за «кусающейся» цены красная и черная икра становятся нечастой закуской на столах волгоградцев. Рассматривая ценники, многие жители ностальгически вздыхают: "Наелись в своё время». Действительно ли черная икра была настолько ходовым товаром? Когда в России впервые столкнулись с ее некачественной «копией»? И сколько фунт «черного золота» стоил в Царицыне? Ответы на эти вопросы собрали в материале ИА «Высота102».

О знаменитой волжской черной икре ходили легенды. Причем, не только в России.

- В Заволжье всего четыре села покупали у государства лицензию на отлов красной рыбы, к которой относили осетра, севрюгу, белугу, - рассказывает известный волжский краевед Андрей Клушин. – Отдавая за лицензию 10 тысяч рублей в год, села получали за добычу и продажу черной икры больше ста тысяч. Такие внушительные заработки делали Верхнее и Среднее Погромное, а также Николаевскую слободу очень развитыми и перспективными населенными пунктами. А вот с небольшим селом Зубовка на Ахтубе дела обстояли иначе. Несмотря на достаточно прибыльное дело, оно всегда жило весьма и весьма скромно.

Разговоры о том, что в Царицыне черную икру ели ложками, сильно преувеличены. Уже тогда для многих жителей цена на этот товар была неподъемной. В путевых заметках «Что такое Россия?» Павел Крушеван писал: «Заходим в рыбные лавки. Хотя теперь и не сезон, но рыбы масса. Тут же распластываются доставленные из садков осетры и выбираются икряные мешки. Икра рассыпается – что жемчуг… Покупаем фунт зернистой, только что очищенной, икры. Стоит рубль». Немалая сумма для простых рабочих, получавших не больше 10 рублей. А вот рыба, которая сейчас считается настоящим деликатесом, для тех же рабочих была весьма привычным блюдом. Современным волгоградцам это покажется небылицей, но выловленную в Волге белугу сотрудникам порта выдавали бесплатно. В качестве дополнительного мяса.

- Белуги в наших краях было настолько много, что ее не считали большой роскошью. В 1827 году местные рыбаки установили рекорд, вытянув из воды рыбину длиной 7 метров (!), - отмечает Андрей Клушин. – То, что вылавливали из водоёмов лицензионно, привозили на продажу. А вот если простой местный житель приносил бы на прилавок свои трофеи, ему грозило бы наказание за браконьерство.

Уже к концу XIX века Царицын носил негласное звание икорной империи. После строительства железной дороги поезда с рефрижераторами, закупленные купцами в 1895 году, подъезжали прямо к пристаням. Отсюда заполненные «черным золотом» вагоны отправлялись в Европу.





- Во времена Екатерины II фунт черной икры стоил, как фунт сливочного масла. Но со временем цены на рыбный деликатес стали расти. В XIX веке местные купцы отпускали фунт рыбного деликатеса ( речь идет о коробке белужьей икры) по 4 рубля. А вот за рубежом он стоил в два с половиной раза дороже. Цены на продукт устанавливались царицынскими купцами на год. Сделки же заключались в знаменитых столичных номерах, - рассказывают сотрудники Волгоградского областного краеведческого музея.

В 1901 году снискавшая славу икра из Заволжья оказалась в центре скандала. Откушав известный деликатес, гурманы усомнились в ее качестве. И, как оказалось, не зря.

- Московский союз потребителей обратился к царицынским купцам с просьбой провести расследование по поводу некой странной икры. В итоге выяснилось, что продукт был поддельным. Вместо настоящей черной икры китайская артель продала подкрашенную лягушачью, - продолжают специалисты краеведческого музея. – К слову, знаменитую жемчужную икру добывали из самых больших белуг. А вот для продажи царской, самой редкой и дорогой икры золотистого цвета, рыбаки вылавливали из Каспия редких осетров-альбиносов.

Царицынская черная икра обрела такую популярность, что в 1902 году ее вместе с местной копченой рыбой оценили на Международной выставке. А уже в советские времена она стала брендом СССР.

- Во времена моего детства в пойме собиралось немало браконьеров. Стоило нам с ребятами отгрести чуть в сторону от официального пляжа, как мы встречали людей с сетями. Чаще всего нас просили уйти. Якобы опасно. В чем именно таилась опасность, мы, мальчишки, тогда не понимали, – говорит Андрей Клушин. – На рынках всегда можно было достать черную икру. Правда, для этого было необходимо пройти «цепочку рукопожатий» - от одного продавца ко второму, а от него – к третьему, который достанет из-под полы хоть литровую, хоть трехлитровую банку. Цены на икру были не такими высокими, как в царские времена. Я вспоминаю, как ходил на спектакль во Дворец культуры «Октябрь» и в антракте увидел в буфете небольшой ломтик хлеба с «гроздьями» рыбного деликатеса. Тогда эту закуску продавали за 97 копеек. Вполне доступная цена для любого человека.



Материал Виктории Чумаковой



Фото из Госкаталога и архива Волгоградской области