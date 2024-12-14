Общество

«Когда-то бутерброд с икрой не был роскошью»: как «черное золото» прославило Заволжье во всем мире

Общество 14.12.2024 18:05
0
14.12.2024 18:05


Из-за «кусающейся» цены красная и черная икра становятся нечастой закуской на столах волгоградцев. Рассматривая ценники, многие жители ностальгически вздыхают: "Наелись в своё время». Действительно ли черная икра была настолько ходовым товаром? Когда в России впервые столкнулись с ее некачественной «копией»? И сколько фунт «черного золота» стоил в Царицыне? Ответы на эти вопросы собрали в материале ИА «Высота102». 

О знаменитой волжской черной икре ходили легенды. Причем, не только в России. 



- В Заволжье всего четыре села покупали у государства лицензию на отлов красной рыбы, к которой относили осетра, севрюгу, белугу, - рассказывает известный волжский краевед Андрей Клушин. – Отдавая за лицензию 10 тысяч рублей в год, села получали за добычу и продажу черной икры больше ста тысяч. Такие внушительные заработки делали Верхнее и Среднее Погромное, а также Николаевскую слободу очень развитыми и перспективными населенными пунктами. А вот с небольшим селом Зубовка на Ахтубе дела обстояли иначе. Несмотря на достаточно прибыльное дело, оно всегда жило весьма и весьма скромно. 


Разговоры о том, что в Царицыне черную икру ели ложками, сильно преувеличены. Уже тогда для многих жителей цена на этот товар была неподъемной. В путевых заметках «Что такое Россия?» Павел Крушеван писал: «Заходим в рыбные лавки. Хотя теперь и не сезон, но рыбы масса. Тут же распластываются доставленные из садков осетры и выбираются икряные мешки. Икра рассыпается – что жемчуг… Покупаем фунт зернистой, только что очищенной, икры. Стоит рубль». Немалая сумма для простых рабочих, получавших не больше 10 рублей. А вот рыба, которая сейчас считается настоящим деликатесом, для тех же рабочих была весьма привычным блюдом. Современным волгоградцам это покажется небылицей, но выловленную в Волге белугу сотрудникам порта выдавали бесплатно. В качестве дополнительного мяса.

- Белуги в наших краях было настолько много, что ее не считали большой роскошью. В 1827 году местные рыбаки установили рекорд, вытянув из воды рыбину длиной 7 метров (!), - отмечает Андрей Клушин. – То, что вылавливали из водоёмов лицензионно, привозили на продажу. А вот если простой местный житель приносил бы на прилавок свои трофеи, ему грозило бы наказание за браконьерство. 

Уже к концу XIX века Царицын носил негласное звание икорной империи. После строительства железной дороги поезда с рефрижераторами, закупленные купцами в 1895 году, подъезжали прямо к пристаням. Отсюда заполненные «черным золотом» вагоны отправлялись в Европу.


- Во времена Екатерины II фунт черной икры стоил, как фунт сливочного масла. Но со временем цены на рыбный деликатес стали расти. В XIX веке местные купцы отпускали фунт рыбного деликатеса ( речь идет о коробке белужьей икры) по 4 рубля. А вот за рубежом он стоил в два с половиной раза дороже. Цены на продукт устанавливались царицынскими купцами на год. Сделки же заключались в знаменитых столичных номерах, - рассказывают сотрудники Волгоградского областного краеведческого музея.  

В 1901 году снискавшая славу икра из Заволжья оказалась в центре скандала. Откушав известный деликатес, гурманы усомнились в ее качестве. И, как оказалось, не зря. 

- Московский союз потребителей обратился к царицынским купцам с просьбой провести расследование по поводу некой странной икры. В итоге выяснилось, что продукт был поддельным. Вместо настоящей черной икры китайская артель продала подкрашенную лягушачью, - продолжают специалисты краеведческого музея. – К слову, знаменитую жемчужную икру добывали из самых больших белуг. А вот для продажи царской, самой редкой и дорогой икры золотистого цвета, рыбаки вылавливали из Каспия редких осетров-альбиносов. 

Царицынская черная икра обрела такую популярность, что в 1902 году ее вместе с местной копченой рыбой оценили на Международной выставке. А уже в советские времена она стала брендом СССР. 

- Во времена моего детства в пойме собиралось немало браконьеров. Стоило нам с ребятами отгрести чуть в сторону от официального пляжа, как мы встречали людей с сетями. Чаще всего нас просили уйти. Якобы опасно. В чем именно таилась опасность, мы, мальчишки, тогда не понимали, – говорит Андрей Клушин. – На рынках всегда можно было достать черную икру. Правда, для этого было необходимо пройти «цепочку рукопожатий» -  от одного продавца ко второму, а от него – к третьему, который достанет из-под полы хоть литровую, хоть трехлитровую банку. Цены на икру были не такими высокими, как в царские времена. Я вспоминаю, как ходил на спектакль во Дворец культуры «Октябрь» и в антракте увидел в буфете небольшой ломтик хлеба с «гроздьями» рыбного деликатеса. Тогда эту закуску продавали за 97 копеек. Вполне доступная цена для любого человека.

Материал Виктории Чумаковой

Фото из Госкаталога и архива Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.12.2024 21:10
Общество 14.12.2024 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2024 15:31
Общество 14.12.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2024 14:50
Общество 14.12.2024 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2024 14:17
Общество 14.12.2024 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2024 13:44
Общество 14.12.2024 13:44
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2024 13:01
Общество 14.12.2024 13:01
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2024 10:44
Общество 14.12.2024 10:44
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2024 10:09
Общество 14.12.2024 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2024 08:00
Общество 14.12.2024 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2024 07:22
Общество 14.12.2024 07:22
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 21:31
Общество 13.12.2024 21:31
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 20:39
Общество 13.12.2024 20:39
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 19:42
Общество 13.12.2024 19:42
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 18:40
Общество 13.12.2024 18:40
Комментарии

0
Далее
Общество
13.12.2024 17:29
Общество 13.12.2024 17:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:32
Пенсионер погиб при пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:10
Деды Морозы открыли снежные горки в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
20:31
В России планируют скорректировать прогноз инфляции на 2025 годСмотреть фотографии
19:30
В Минздраве пообещали бесплатно лечить пациентов новой вакциной от ракаСмотреть фотографии
18:49
В Волгограде выгорел деревянный дом на ул. ХользуноваСмотреть фотографииCмотреть видео
18:05
«Когда-то бутерброд с икрой не был роскошью»: как «черное золото» прославило Заволжье во всем миреСмотреть фотографии
17:38
Еще одна птица погибла от отравления в приюте ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
В Камышине школьница попала под колеса «Гранты»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:11
В России хотят запретить скидки на алкогольСмотреть фотографии
15:31
В хуторе под Волгоградом спасли замерзающего лебедяСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
«Это собака одного хозяина»: как живёт волгоградский «Хатико», пять дней не уходивший с места ДТПСмотреть фотографии
14:17
В военной части под Волгоградом открыли мемориал участникам СВОСмотреть фотографии
13:44
На трассах Волгоградской области в непогоду дежурят 239 спецмашинСмотреть фотографии
13:01
В Волжском фестиваль собрал моржей со всей РоссииСмотреть фотографииCмотреть видео
12:21
В Волгоградской области за 6 лет расчистили 188 км ериков и озерСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области похитителю пчел грозит 5 лет колонииСмотреть фотографии
11:11
На севере Волгограда иномарка сбила мужчину на переходеСмотреть фотографии
10:44
Владимир Путин назначил в Волгоградской области двух новых судейСмотреть фотографии
10:09
Митрополит восхвалил губернатора Бочарова и призвал волгоградцев оторваться от соцсетейСмотреть фотографии
09:39
В Волгоградской области «Ниву» зажало между фурой и маршруткой: двое в больницеСмотреть фотографии
08:41
В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию на день рожденияСмотреть фотографии
08:00
Мороз до -15 пообещали синоптики в выходные в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:22
«Учатся в три смены»: жители Городища просят построить новую школу из-за переполненности старыхСмотреть фотографии
21:31
Волгоградцы в ночь на 14 декабря увидят пик разноцветного звездопадаСмотреть фотографии
21:06
РКН заблокировал доступ к ViberСмотреть фотографии
20:39
Работникам госучреждений Волгоградской области в 2025 году дважды проиндексируют окладыСмотреть фотографии
20:14
Россияне направили уже полмиллиона вопросов на прямую линию с ПутинымСмотреть фотографии
19:42
«Он здесь один остался»: под Волгоградом в хуторе Ветютнев погибает лебедьСмотреть фотографииCмотреть видео
19:02
Третий пошел: в Волгоградской области после ареста двух чиновников взяли под стражу бизнесменаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:40
Волгоградским чиновникам суд не дал заработать на КубеСмотреть фотографии
 