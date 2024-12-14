Происшествия

Пенсионер погиб при пожаре в Волгоградской области

Происшествия 14.12.2024 21:32
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14.12.2024 21:32


Сегодня, 14 декабря, в Калаче-на-Дону Волгоградской области сгорел одноэтажный деревянный дом. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, в ходе тушения пожара было обнаружено тело 67-летнего мужчины. 

На место возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты 39-ой ПСЧ и ликвидировали возгорание на площади 15 квадратных метров. 

- Дознавателем ГУ МЧС России по Волгоградской области установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления, - уточнили в ведомстве. 

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области

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