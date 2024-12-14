Пенсионер погиб при пожаре в Волгоградской области





Сегодня, 14 декабря, в Калаче-на-Дону Волгоградской области сгорел одноэтажный деревянный дом. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, в ходе тушения пожара было обнаружено тело 67-летнего мужчины.

На место возгорания оперативно прибыли пожарные расчеты 39-ой ПСЧ и ликвидировали возгорание на площади 15 квадратных метров.

- Дознавателем ГУ МЧС России по Волгоградской области установлено, что причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного отопления, - уточнили в ведомстве.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области