На севере Волгограда снесут одно кафе и 11 павильонов

Администрация Тракторозаводского района Волгограда готовится к сносу 12 павильонов, в числе которых одно кафе-закусочная. Как сообщает V102.RU, на эти цели предусмотрено 1,2 миллиона рублей. Такая начальная сумма указана в закупке, которая проводится районным МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Тракторозаводского района Волгограда» путем запроса котировок в электронной форме.

Победителю конкурса предстоит демонтировать нестационарные объекты, расположенные на улицах Могилевича, Грамши, Тракторостроителей, Костюченко, Луговского, Академика Бардина, Академика Богомольца и Дзержинского.

В основном это торговые павильоны и киоски по продаже горячей выпечки, напитков, хлебобулочных изделий и различных товаров. В числе определенных под снос строений указано одно кафе-закусочная площадью 157 кв.м. по адресу ул. Грамши, 4д.

Подрядчик должен убрать за собой территорию и отчитаться о проделанной работе, предоставив фотоотчет заказчику. Демонтированные объекты и находившееся в них на день демонтажа имущество подлежат хранению организацией в течение месяца.

Фото из архива V102.RU