Снежная буря накроет Волгоградскую область в начале недели

В начале недели на Волгоградскую область обрушатся обильные осадки, которые будут сопровождаться сильным ветром до 23 м/с. Такое предупреждение, как сообщает V102.RU, распространил Гидрометцентр России.

- В Волгоградской области сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега, ветер до 23 м/с, - говорится в прогнозе погоды на 16-17 декабря.

Отметим, что циклон затронет регионы ЮФО и СКФО. Так, к примеру, в Ставропольском крае порывы ветра и вовсе могут достигнуть 28 м/с. Ветрено будет и у соседей – в Калмыкии, где также ожидаются порывы до 23 м/с.

По данным Волгоградского ЦГМС, 16-17 декабря в Волгограде днем будет около 0º. В районах области -3…+2º.