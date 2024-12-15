Общество

Хвойные леса взяли под охрану в Волгоградской области

Общество 15.12.2024 14:33
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15.12.2024 14:33


Патрули в преддверии новогодних праздников в Волгоградской области дежурят в лесничествах, где растут хвойные деревья. Как сообщили V102.RU в администрации Камышина, для предотвращения незаконных рубок в Камышинском лесничестве хвойные деревья усиленно охраняют.

За вырубку ёлок и сосен, напомним, предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так, штрафы для граждан составят от 3 до 4 тысяч рублей. Для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических -  от 200 до 300 тысяч рублей.

Вырубка в крупном размере чревата уголовным делом. Помимо уплаты штрафа нарушителю придется также компенсировать ущерб, причиненный лесам. 

Фото из архива V102.RU

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