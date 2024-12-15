Общество

В Урюпинске простятся с 50-летним гранатометчиком Вадимом Семеновым

Общество 15.12.2024 09:01
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15.12.2024 09:01


В Волгоградской области 16 декабря простятся с погибшим на СВО гранатометчиком 54-го мотострелкового полка Вадимом Семеновым, передает V102.RU со ссылкой на администрацию Урюпинска. 

- В мае 2024 года Вадим заключил контракт и отправился в зону СВО. Находился на одном из самых сложных донецких направлений. Погиб 05 ноября 2024 года в районе н.п. Клещеевка, Донецкой Народной Республики при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Воину было 50 лет. У него остались мама, супруга, дети и внучки, - сообщили в администрации.

Вадим Семенов родился и жил в Урюпинске. В этом городе он окончил среднюю школу №7, получил профессиональное медицинское образование в училище. После службы в армии работал в сфере строительства, а также сторожем в детском саду №6 «Светлячок».

- Вместе со всеми земляками мы скорбим по поводу гибели Вадима и выражаем самые искренние соболезнования его родным и близким.  Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах, - говорится в некрологе.

Прощание с воином 16 декабря начнется в 10:00 у дома №35 на пер. Мясокомбинатский. В 11:15 будет  отпевание в Покровском храме, а в 12:00  - траурная церемония в сквере Павших борцов. 

Похоронят гранатометчика в хуторе Попов. 

Фото администрации Урюпинска

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