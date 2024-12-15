В Урюпинске простятся с 50-летним гранатометчиком Вадимом Семеновым

В Волгоградской области 16 декабря простятся с погибшим на СВО гранатометчиком 54-го мотострелкового полка Вадимом Семеновым, передает V102.RU со ссылкой на администрацию Урюпинска.

- В мае 2024 года Вадим заключил контракт и отправился в зону СВО. Находился на одном из самых сложных донецких направлений. Погиб 05 ноября 2024 года в районе н.п. Клещеевка, Донецкой Народной Республики при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Воину было 50 лет. У него остались мама, супруга, дети и внучки, - сообщили в администрации.

Вадим Семенов родился и жил в Урюпинске. В этом городе он окончил среднюю школу №7, получил профессиональное медицинское образование в училище. После службы в армии работал в сфере строительства, а также сторожем в детском саду №6 «Светлячок».

- Вместе со всеми земляками мы скорбим по поводу гибели Вадима и выражаем самые искренние соболезнования его родным и близким. Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах, - говорится в некрологе.

Прощание с воином 16 декабря начнется в 10:00 у дома №35 на пер. Мясокомбинатский. В 11:15 будет отпевание в Покровском храме, а в 12:00 - траурная церемония в сквере Павших борцов.

Похоронят гранатометчика в хуторе Попов.

Фото администрации Урюпинска