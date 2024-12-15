Общество

«В каждой из них живёт душа»: в Волгоград вернулась мода на советские ёлочные игрушки

Общество 15.12.2024 14:15
0
15.12.2024 14:15


В наши дни, когда все торговые центры и маркетплейсы буквально утопают в новогодних украшениях, все больше волгоградцев возвращаются к елочным игрушкам родом из своего детства. Слегка потертые, но не потерявшие своего очарования фигурки горожане ищут в комодах пожилых родственников, в частных коллекциях или на барахолках. По словам ценителей советского ретро, в отличие от пластикового новодела, у каждого из этих украшений есть душа. 

Появления деревянной коробки с хрупкими игрушками волгоградец Илья ждал с особым трепетом. Доставая каждую фигурку из газетной бумаги, мальчишка придумывал новогодние сказки со стеклянными персонажами в главных ролях. 

- Эти игрушки достались нашей семье от бабушки. Самодельная гирлянда из телевизионных лампочек, стеклянные фигурки зверей, сосульки и шишки – я помню не только, как выглядела каждая из них, но и какое именно место на елке я ей отводил. В центре неизменно оказывался Дед Мороз из желтого стекла с красными пуговками, - вспоминает молодой мужчина. – После я видел десятки самых разных, ярких, необычных, дорогих игрушек, но в душу запали именно те. Недавно я нашел ту самую коробку и просидел над ней больше часа. Разворачивал игрушки и понимал, что для меня это не просто стандартные украшения. Это мое детство. 


Воссоздавая свою коллекцию, Илья докупал недостающие игрушки у тех, кто «списал со счетов» новогоднее ретро. Почувствовав тренд, многие горожане провели ревизию в собственных кладовках и выставили на продажу советские игрушки на любой вкус и кошелек. 

- Найти ту самую фигурку сосульки, припорошенной снегом, оказалось совсем не трудно, - отмечает волгоградец. – Посылкой мне отправили ее из другого региона. Казалось бы, сущая мелочь, но эту посылку я ждал с особым чувством. В этом году снова повешу эту игрушку на елку. Теперь уже со своим сыном. 

В том, что каждая елочная игрушка родом из детства добавляет празднику домашнего тепла, уверена и заведующая отделом научно-экспозиционной работы Волгоградского областного краеведческого музея Ирина Талдыкина. О каждой фигурке, маленькой или большой, редкой или самой стандартной, она говорит, как о чем-то родном. 

- Стеклянные новогодние игрушки появились еще до революции, однако до нашего города они не доходили, - отмечает Ирина Талдыкина. – В те времена елку чаще всего наряжали конфетами, небольшими китайскими яблочками, фруктами, снежинками. После того, как в стране перестали отмечать Рождество, на нет сошла и традиция наряжать ель. Только в 1937 году Иосиф Сталин впервые разрешил празднование Нового года. Украшения тех лет выглядели очень просто – проволочки, бумажные и картонные фигурки. Правда, иногда на ветвях хвойных деревьев оказывались и стеклянные игрушки, привезенные к нам из-за рубежа. 


Через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны стеклянные елочные игрушки перестали быть только лишь заграничной роскошью. К юбилею Пушкина стеклодувы удивляли покупателей реалистичными фигурками Руслана и Людмилы, батьки Черномора и витязя, царевны-лебедя и старухи с золотой рыбкой. 

- Елочные игрушки становились отражением жизни нашей страны. В 50-е годы на витринах появились украшения в виде фруктов и овощей – миниатюрные огурчики, яблочки, шишки. Рядом с ними продавалась и утонченная посуда – чайнички, самовары. Даже сейчас от каждой из этих фигурок веет таким теплом, такой атмосферой праздника! С приходом к власти Никиты Хрущева на елках стали появляться стеклянные кукурузки в самых разных вариантах. А после выхода на экраны знаменитой «Карнавальной ночи» с Людмилой Гурченко самой популярной игрушкой стали часы с циферблатом. 

Вскоре новогодним украшениям добавили лоска. После полета Юрия Гагарина увлеченные космосом дети вешали на елку глянцевые ракеты и звезды. 

- В 60-х годах коллекция елочных игрушек пополнилась знакомыми детям тех лет сосульками, паровозиками и машинками. Вместо современной мишуры новогодние деревья украшали серебряным дождиком и флажками с изображением мультипликационных героев, - комментирует Ирина Талдыкина. – Кстати, и украшения, и сами елочки в те времена чаще всего были небольшими по размеру. Такой минимализм объяснялся просто – один из главных символов праздника нужно было уместить в крохотной комнатушке «хрущевки». 

Спустя пару десятилетий новогодние игрушки удивляли техникой исполнения, но уже не оригинальностью сюжетов. На смену ей пришла стандартность, пускай и более современная. 

- Я, конечно же, не спорю с тем, что современные игрушки выглядят очень красиво, - говорит сотрудница краеведческого музея. – И все же, на мой взгляд, в этом разноцветном и, безусловно, практичном пластике нет той души. Нет СССР-овского тепла и ощущения нашего детства.

Автор Виктория Чумакова

Фото читателей V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
15.12.2024 15:09
Общество 15.12.2024 15:09
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2024 14:33
Общество 15.12.2024 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2024 13:15
Общество 15.12.2024 13:15
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2024 12:35
Общество 15.12.2024 12:35
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2024 10:41
Общество 15.12.2024 10:41
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2024 09:28
Общество 15.12.2024 09:28
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2024 09:01
Общество 15.12.2024 09:01
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2024 08:19
Общество 15.12.2024 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2024 08:05
Общество 15.12.2024 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
15.12.2024 07:22
Общество 15.12.2024 07:22
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2024 21:10
Общество 14.12.2024 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2024 18:05
Общество 14.12.2024 18:05
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2024 15:31
Общество 14.12.2024 15:31
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2024 14:50
Общество 14.12.2024 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
14.12.2024 14:17
Общество 14.12.2024 14:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:34
Бастрыкин заинтересовался гибелью пациента ПНИ в КотовоСмотреть фотографии
16:15
Построенные более 50 лет назад в Волгограде танкеры затонули в Керченском проливеСмотреть фотографии
15:09
В Волжском молодожёны вместе окунулись в ледяную водуСмотреть фотографииCмотреть видео
14:33
Хвойные леса взяли под охрану в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:15
«В каждой из них живёт душа»: в Волгоград вернулась мода на советские ёлочные игрушкиСмотреть фотографии
13:15
На севере Волгограда снесут одно кафе и 11 павильоновСмотреть фотографии
12:35
Парад авторских новогодних ёлок пройдет в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:26
В Котово санитара психоневрологического диспансера подозревают в смерти пациентаСмотреть фотографии
11:05
В Волгоградской области осудят селянина, вырубившего 11 сосен в лесуСмотреть фотографии
10:41
Вертолет Ми-8 со спасателями-десантниками «пропишут» в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:08
Три человека пострадали в ДТП с бетонным столбом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:28
Автосервис выплатит волгоградцу 364 тыс. рублей за сломанную коробку передачСмотреть фотографии
09:01
В Урюпинске простятся с 50-летним гранатометчиком Вадимом СеменовымСмотреть фотографии
08:42
Самолет из Волгограда приземлился в Москве с треснувшим лобовым стекломСмотреть фотографии
08:19
Росстат выявил хрупкие браки в Волгоградской области в Год семьиСмотреть фотографии
08:05
«Почему тогда корпоративы считаются нормой?»: предприниматели - о продаже фейерверков накануне Нового годаСмотреть фотографии
07:22
Снежная буря накроет Волгоградскую область в начале неделиСмотреть фотографии
21:32
Пенсионер погиб при пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:10
Деды Морозы открыли снежные горки в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
20:31
В России планируют скорректировать прогноз инфляции на 2025 годСмотреть фотографии
19:30
В Минздраве пообещали бесплатно лечить пациентов новой вакциной от ракаСмотреть фотографии
18:49
В Волгограде выгорел деревянный дом на ул. ХользуноваСмотреть фотографииCмотреть видео
18:05
«Когда-то бутерброд с икрой не был роскошью»: как «черное золото» прославило Заволжье во всем миреСмотреть фотографии
17:38
Еще одна птица погибла от отравления в приюте ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
В Камышине школьница попала под колеса «Гранты»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:11
В России хотят запретить скидки на алкогольСмотреть фотографии
15:31
В хуторе под Волгоградом спасли замерзающего лебедяСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
«Это собака одного хозяина»: как живёт волгоградский «Хатико», пять дней не уходивший с места ДТПСмотреть фотографии
14:17
В военной части под Волгоградом открыли мемориал участникам СВОСмотреть фотографии
13:44
На трассах Волгоградской области в непогоду дежурят 239 спецмашинСмотреть фотографии
 