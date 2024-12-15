«В каждой из них живёт душа»: в Волгоград вернулась мода на советские ёлочные игрушки

В наши дни, когда все торговые центры и маркетплейсы буквально утопают в новогодних украшениях, все больше волгоградцев возвращаются к елочным игрушкам родом из своего детства. Слегка потертые, но не потерявшие своего очарования фигурки горожане ищут в комодах пожилых родственников, в частных коллекциях или на барахолках. По словам ценителей советского ретро, в отличие от пластикового новодела, у каждого из этих украшений есть душа.

Появления деревянной коробки с хрупкими игрушками волгоградец Илья ждал с особым трепетом. Доставая каждую фигурку из газетной бумаги, мальчишка придумывал новогодние сказки со стеклянными персонажами в главных ролях.

- Эти игрушки достались нашей семье от бабушки. Самодельная гирлянда из телевизионных лампочек, стеклянные фигурки зверей, сосульки и шишки – я помню не только, как выглядела каждая из них, но и какое именно место на елке я ей отводил. В центре неизменно оказывался Дед Мороз из желтого стекла с красными пуговками, - вспоминает молодой мужчина. – После я видел десятки самых разных, ярких, необычных, дорогих игрушек, но в душу запали именно те. Недавно я нашел ту самую коробку и просидел над ней больше часа. Разворачивал игрушки и понимал, что для меня это не просто стандартные украшения. Это мое детство.





Воссоздавая свою коллекцию, Илья докупал недостающие игрушки у тех, кто «списал со счетов» новогоднее ретро. Почувствовав тренд, многие горожане провели ревизию в собственных кладовках и выставили на продажу советские игрушки на любой вкус и кошелек.

- Найти ту самую фигурку сосульки, припорошенной снегом, оказалось совсем не трудно, - отмечает волгоградец. – Посылкой мне отправили ее из другого региона. Казалось бы, сущая мелочь, но эту посылку я ждал с особым чувством. В этом году снова повешу эту игрушку на елку. Теперь уже со своим сыном.

В том, что каждая елочная игрушка родом из детства добавляет празднику домашнего тепла, уверена и заведующая отделом научно-экспозиционной работы Волгоградского областного краеведческого музея Ирина Талдыкина. О каждой фигурке, маленькой или большой, редкой или самой стандартной, она говорит, как о чем-то родном.

- Стеклянные новогодние игрушки появились еще до революции, однако до нашего города они не доходили, - отмечает Ирина Талдыкина. – В те времена елку чаще всего наряжали конфетами, небольшими китайскими яблочками, фруктами, снежинками. После того, как в стране перестали отмечать Рождество, на нет сошла и традиция наряжать ель. Только в 1937 году Иосиф Сталин впервые разрешил празднование Нового года. Украшения тех лет выглядели очень просто – проволочки, бумажные и картонные фигурки. Правда, иногда на ветвях хвойных деревьев оказывались и стеклянные игрушки, привезенные к нам из-за рубежа.





Через несколько лет после окончания Великой Отечественной войны стеклянные елочные игрушки перестали быть только лишь заграничной роскошью. К юбилею Пушкина стеклодувы удивляли покупателей реалистичными фигурками Руслана и Людмилы, батьки Черномора и витязя, царевны-лебедя и старухи с золотой рыбкой.

- Елочные игрушки становились отражением жизни нашей страны. В 50-е годы на витринах появились украшения в виде фруктов и овощей – миниатюрные огурчики, яблочки, шишки. Рядом с ними продавалась и утонченная посуда – чайнички, самовары. Даже сейчас от каждой из этих фигурок веет таким теплом, такой атмосферой праздника! С приходом к власти Никиты Хрущева на елках стали появляться стеклянные кукурузки в самых разных вариантах. А после выхода на экраны знаменитой «Карнавальной ночи» с Людмилой Гурченко самой популярной игрушкой стали часы с циферблатом.

Вскоре новогодним украшениям добавили лоска. После полета Юрия Гагарина увлеченные космосом дети вешали на елку глянцевые ракеты и звезды.

- В 60-х годах коллекция елочных игрушек пополнилась знакомыми детям тех лет сосульками, паровозиками и машинками. Вместо современной мишуры новогодние деревья украшали серебряным дождиком и флажками с изображением мультипликационных героев, - комментирует Ирина Талдыкина. – Кстати, и украшения, и сами елочки в те времена чаще всего были небольшими по размеру. Такой минимализм объяснялся просто – один из главных символов праздника нужно было уместить в крохотной комнатушке «хрущевки».

Спустя пару десятилетий новогодние игрушки удивляли техникой исполнения, но уже не оригинальностью сюжетов. На смену ей пришла стандартность, пускай и более современная.

- Я, конечно же, не спорю с тем, что современные игрушки выглядят очень красиво, - говорит сотрудница краеведческого музея. – И все же, на мой взгляд, в этом разноцветном и, безусловно, практичном пластике нет той души. Нет СССР-овского тепла и ощущения нашего детства.

Автор Виктория Чумакова

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