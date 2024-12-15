Автосервис выплатит волгоградцу 364 тыс. рублей за сломанную коробку передач

В Волгоградский области с индивидуального предпринимателя, который оказывает услуги по ремонту автомобилей, взыскали 364 тысячи 205 рублей за сломанную коробку передач в машине клиента. Такое решение, как передает V102.RU, принял Фроловский городской суд.

Установлено, что автовладелец обратился в сервис, чтобы ему устранили неисправности, выявленные при диагностике авто. Мужчина 28 марта текущего года передал индивидуальному предпринимателю ключи и оставил машину на территории СТО, а вечером ему сообщили, что его автомобиль теперь может передвигаться только при помощи эвакуатора. Оказалось, что предприниматель, выезжая с территории СТО, повредил в автомобиле клиента механическую коробку передач.

- Специалистом было визуально установлено, что произошло раскрашивание зубчатых шестерен вала, вследствие чего коробку передач заклинило. Экспертное заключение о причинах данной поломки оформлено не было, поскольку данный специалист не является экспертом. МКПП в нерабочем состоянии была обратно установлена на его автомобиль, - рассказали в суде.

В апреле предприниматель вернул клиенту машину с неисправной коробкой передач. Владелец авто заплатил 13 тысяч рублей за проведенные ранее работы и потребовал, чтобы ему возместили стоимость МКПП, но предприниматель этого не сделал. Тогда собственник машины обратился в суд.

Автотехническая экспертиза показала, что механические повреждения автомобиля возникли в период его нахождения у предпринимателя, которому он был передан для проведения ремонтных работ. Поломка произошла из-за нарушения правил использования механической коробки переключения передач в части выбора передачи в зависимости от скорости движения и пройденного расстояния. Стоимость ремонта была оценена в 209 тысяч рублей.

Помимо материального ущерба суд также обязал предпринимателя оплатить компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в сумме 112 тысяч и судебные расходы.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Фото из архива V102.RU