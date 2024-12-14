Деды Морозы открыли снежные горки в ЦПКиО Волгограда





Сегодня, 14 декабря, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоялось открытие снежных горок. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, у входа в парк гостей встречали Деды Морозы, Кот Зефир, Лиса и Баба Яга.

До начала первого сеанса волгоградцы вместе с аниматорами посоревновались в перетягивании каната и в других дисциплинах. После Баба Яга провела для детей и взрослых викторину, в которой участники смогли выиграть приятные подарки. Послое развлекательной программы каждый желающий смог прокатиться на горках.





В комплексе уже заработали три из шести спусков. Длина каждого составляет примерно 80 метров, которые постоянно засыпаются снегом при помощи специальных генераторов.

Фото: парк ЦПКиО