Общество

Деды Морозы открыли снежные горки в ЦПКиО Волгограда

Общество 14.12.2024 21:10
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14.12.2024 21:10


Сегодня, 14 декабря, в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда состоялось открытие снежных горок. Как сообщили V102.RU в пресс-службе парка, у входа в парк гостей встречали Деды Морозы, Кот Зефир, Лиса и Баба Яга.

До начала первого сеанса волгоградцы вместе с аниматорами посоревновались в перетягивании каната и в других дисциплинах. После Баба Яга провела для детей и взрослых викторину, в которой участники смогли выиграть приятные подарки. Послое развлекательной программы каждый желающий смог прокатиться на горках. 


В комплексе уже заработали три из шести спусков. Длина каждого составляет примерно 80 метров, которые постоянно засыпаются снегом при помощи специальных генераторов. 

Фото: парк ЦПКиО 

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