Общество

Вертолет Ми-8 со спасателями-десантниками «пропишут» в Волгограде

Общество 15.12.2024 10:41
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15.12.2024 10:41


Объявлен электронный аукцион на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в части дежурства вертолета Ми-8 с местом дислокации в Волгограде, сообщает V102.RU.

Заказчиком выступает ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации». Начальная стоимость контракта указана в сумме 109,2 миллиона рублей.

- ПСВС выставляется на дежурство в месте дислокации Волгоград ежедневно круглосуточно с 01.02.2025 по 31.01.2027. Проведение совместных учений и тренировок согласно планам ФКУ, - поясняется в техдокументации.

Уточняется, что Волгоград указан местом дислокации Ми-8 согласно приказу Росавиации от 08.11.2022 № 795-П.

Поисково-спасательное воздушное судно, согласно конкурсной документации, будет задействовано для выполнения тренировочных полетов и участия в совместных ведомственных (межведомственных) учениях и тренировках. Будет отрабатываться десантирование спасателей и аварийно-спасательных средств совместно со спасательными парашютно-десантными группами в Южной зоне авиационно-космического поиска и спасания с целью подготовки дежурных экипажей и спасательных парашютно-десантных групп к выполнению поиска и спасания терпящих или потерпевших бедствие воздушных судов, их пассажиров и экипажей. 

Напомним, что летом текущего года вертолет МЧС России в период пожароопасного сезона дежурил в Волгоградской области. Он базировался на территории авиационного клуба под Волгоградом. 

Фото ГУ МЧС России по Волгоградской области

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