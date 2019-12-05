Экономика

Завершено банкротство на волгоградском предприятии концерна "Тракторные заводы"

Экономика 05.12.2019 11:01
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05.12.2019 11:01


Конкурсное производство в отношении ООО "Торговый дом "Волгоградский трактор", который входит в концерн "Тракторные заводы", полностью завершено. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитражного суда Волгоградской области. Решение принято на основании ходатайства конкурсного управляющего Владимира Соломатина. 
Определение арбитражного суда о завершении конкурсного производства, подлежащее немедленному исполнению, является основанием для внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации общества. Данное решение может быть обжаловано апелляционной инстанции до даты внесения соответствующей записи в реестр.
Процедура банкротства в ООО "Торговый дом "Волгоградский трактор" по заявлению Внешэкономбанка началась в октябре 2017 года. На предприятии была введена процедура наблюдения, а в июле 2018-го - конкурсное производство. 
Конкурсный управляющий представил суду отчет о деятельности, реестр требований кредиторов и иные документы, свидетельствующие о проведении процедуры конкурсного производства.
На дату закрытия реестра требований кредиторов в него включены требования на сумму более 72,7 миллиарда рублей. Имущество должника реализовано. Отмечается, что денежные средства, поступившие в конкурсную массу, направлены на текущие расходы в сумме 1 443 731 руб., а также на частичное погашение требований кредиторов в сумме 1 373 544 руб. 61 коп. Требования кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считаются погашенными.

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