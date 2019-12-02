Подрядчику ремонта стадиона "Урожай" под Волгоградом помешал прошлогодний снег





Неустойку за срыв сроков муниципального контракта по капитальному ремонту футбольного поля, беговых дорожек, прыжкового сектора и сектора для толкания ядра на стадионе "Урожай" в рабочем поселке Городище обязали выплатить подрядчика. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, заказчик работ - МБУ "Патриоцентр" - требовал с ООО "Альянс - АСК" свыше 587 тысяч рублей неустойки за нарушение условий 31-миллионного контракта.

Согласно документам, к работам строители должны были приступить в марте 2018-го и все завершить в июне этого же года, но все сдвинулось до сентября. Подрядчик утверждал, что виной всему снег, который в марте лежал на футбольном поле стадиона, не позволяя приступить к ремонтным работам. Высота снежного покрова, согласно справке Росгидромента, достигала в различных декадах марта от 10 до 20 сантиметров. О невозможности начать стройку ООО "Альянс-АСК" предупреждало заказчика письменно с фотографиями.

В ходе рассмотрения дела всплыли факты несоответствия технического задания со сметой, замены материалов, необходимости выполнения неучтенных работ. Подрядчик утверждал, что дополнительные согласования также замедляли производство работ. С учетом того, что ненадлежащее исполнение контракта произошло по вине обеих сторон, суд снизил размер неустойки до 160 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.

Напомним, что стадион "Урожай" в Городище не ремонтировался более 20 лет — с момента его открытия в 1995 году. Реконструкция спортивного объекта началась весной 2018 года. На первом этапе на футбольном поле постелили искусственный газон, появились беговые дорожки, площадки для волейбола и баскетбола с профессиональным покрытием, а также секторы для прыжков и толкания ядра. Следующим шагом стало обновление трибун и подтрибунной части, где находятся помещения для занятий, раздевалки. Все работы на стадионе должны быть завершены к 9 мая 2020 года.



