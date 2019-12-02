Экономика

Подрядчику ремонта стадиона "Урожай" под Волгоградом помешал прошлогодний снег

Экономика 02.12.2019 11:15
367 2
02.12.2019 11:15


Неустойку за срыв сроков муниципального контракта по капитальному ремонту футбольного поля, беговых дорожек, прыжкового сектора и сектора для толкания ядра на стадионе "Урожай" в рабочем поселке Городище обязали выплатить подрядчика. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, заказчик работ  - МБУ "Патриоцентр" - требовал с ООО "Альянс - АСК" свыше 587 тысяч рублей неустойки за нарушение условий 31-миллионного контракта.
Согласно документам, к работам строители должны были приступить в марте 2018-го и все завершить в июне этого же года, но все сдвинулось до сентября. Подрядчик утверждал, что виной всему снег, который в марте лежал на футбольном поле стадиона, не позволяя приступить к ремонтным работам. Высота снежного покрова, согласно справке Росгидромента, достигала в различных декадах марта от 10 до 20 сантиметров. О невозможности начать стройку ООО "Альянс-АСК" предупреждало заказчика письменно с фотографиями.
В ходе рассмотрения дела всплыли факты несоответствия технического задания со сметой, замены материалов, необходимости выполнения неучтенных работ. Подрядчик утверждал, что дополнительные согласования также замедляли производство работ. С учетом того, что ненадлежащее исполнение контракта произошло по вине обеих сторон, суд снизил размер неустойки до 160 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Напомним, что стадион "Урожай" в Городище не ремонтировался более 20 лет — с момента его открытия в 1995 году. Реконструкция спортивного объекта началась весной 2018 года. На первом этапе на футбольном поле постелили искусственный газон, появились беговые дорожки, площадки для волейбола и баскетбола с профессиональным покрытием, а также секторы для прыжков и толкания ядра. Следующим шагом стало обновление трибун и подтрибунной части, где находятся помещения для занятий, раздевалки. Все работы на стадионе должны быть завершены к 9 мая 2020 года. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Мед. анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97

Изготовим колпак на трубу, зонт для дымохода. 95 - 50 - 05

Вакансии в Котельниково. Т. 8904-774-84-58
Экономика
02.12.2019 13:42
Экономика 02.12.2019 13:42
135 Обсудить

0
Далее
Экономика
02.12.2019 12:07
Экономика 02.12.2019 12:07
264 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
01.12.2019 11:51
Экономика 01.12.2019 11:51
3558 13 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 18:45
Экономика 29.11.2019 18:45
2067 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 17:28
Экономика 29.11.2019 17:28
19314 20 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 16:54
Экономика 29.11.2019 16:54
928 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 15:44
Экономика 29.11.2019 15:44
1176 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
29.11.2019 11:57
Экономика 29.11.2019 11:57
624 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.11.2019 17:31
Экономика 28.11.2019 17:31
1509 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
28.11.2019 15:47
Экономика 28.11.2019 15:47
684 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2019 16:40
Экономика 27.11.2019 16:40
5136 16 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2019 15:55
Экономика 27.11.2019 15:55
2458 4 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2019 13:29
Экономика 27.11.2019 13:29
15867 18 Обсудить

0
Далее
Экономика
27.11.2019 12:21
Экономика 27.11.2019 12:21
303 0 Обсудить

0
Далее
Экономика
26.11.2019 14:47
Экономика 26.11.2019 14:47
1645 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:42
В Волгоградской области тандем налоговой и прокуратуры «вывел из тени» 269 работниковСмотреть фотографии
13:19
Рождение чуда: в волгоградском соборе Александра Невского идет роспись стенСмотреть фотографии
12:58
В Волгоградской области двое угонщиков нечаянно сожгли чужую "Волгу"Смотреть фотографии
12:50
В Сочи поднимут дело о выборах депутатов Волгоградской облдумыСмотреть фотографии
12:07
Заглянули в будущее: Гремячинский ГОК посетила делегация старшеклассниковСмотреть фотографии
11:15
Подрядчику ремонта стадиона "Урожай" под Волгоградом помешал прошлогодний снегСмотреть фотографии
11:14
В лаборатории «Гемотест» началась новогодняя распродажаСмотреть фотографии
10:46
Легенда русского рока Гарик Сукачев едет с концертом в ВолгоградСмотреть фотографии
10:19
"Цирюльники" с бензопилами взялись за главное дерево ВолгоградаСмотреть фотографии
10:16
В Волгограде дорогу около детского сада сковали фекальные глыбыСмотреть фотографии
09:06
ООО «Капитал МС» приглашает волгоградцев для замены полисов старого образца в офисы филиалаСмотреть фотографии
08:31
В Волгоградской области почти четверть работающих получает меньше 15 тысяч рублейСмотреть фотографии
07:37
Под Волгоградом водитель-дальнобойщик из Смоленска сгорел в кабине большегрузаСмотреть фотографии
17:40
Мусорному регоператору в Волгоградской области выставили штраф за срыв проверкиСмотреть фотографии
16:17
Соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье выразил губернатор Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:43
Лидеров волгоградских коммунистов обвинили в «любви» к партии властиСмотреть фотографии
13:15
ЧМ не отпускает: авторов путеводителя по Волгограду для иностранцев отметили премиямиСмотреть фотографии
12:23
В первый день зимы в Волгограде развеялся туманСмотреть фотографии
11:51
В Волгограде обманутые дольщики ЖК «Династия» и «Адмиралтейский» вышли на очередной митингСмотреть фотографии
11:22
Мэрия Волгограда оптом закупает квартиры для переселенцевСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде легковушка влетела в грузовик с автобусом на буксиреСмотреть фотографииCмотреть видео
10:16
В Волгоградской области банда с битами и пистолетом похищала овечекСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
Под Волгоградом предприниматель обманом получил от газовиков компенсацию за чужие землиСмотреть фотографии
23:58
Предприятие в Волгограде оштрафовали за бесконтрольные выбросыСмотреть фотографии
22:20
В Волгограде поставят разноцветные остановки за 30 миллионов рублейСмотреть фотографии
17:00
Второй самолет из Москвы улетел на посадку в Астрахань из-за тумана в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:11
Что это было ? В Волгограде акция в поддержку врачей обернулась недоразумениемСмотреть фотографии
15:31
Обладателя гражданства РФ и США арестовали в Волгоградской области по делу о покушении на полицейскогоСмотреть фотографии
14:45
Соцопрос мэрии Волгограда о парковках «зацепил за живое» горожанСмотреть фотографии
13:59
В Волгограде левые силы вышли на митинг против олигархов и капиталистовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 