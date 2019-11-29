Происшествия

В Волгоградской области из перевернувшейся цистерны на обочину трассы вытекает сок

Происшествия 29.11.2019 10:11
9390 18
29.11.2019 10:11






Грузовой автомобиль "Мерседес" с цистерной улетел в кювет на трассе в Волгоградской области, пострадал водитель, сообщили ИА "Высота 102" сегодня в ГУ МВД России по Волгоградской области. ДТП произошло накануне днем на 90 км федеральной автодороги "Волгоград-К.Шахтинский" в Калачевском районе. Грузовик, который следовал из Ростова-на-Дону в Волгоград, перевозил в цистерне сок. По данным полиции, водитель не справился с управлением и грузовик опрокинулся. Мужчину госпитализировали. Как сегодня сообщают информагентству проезжающие по трассе автолюбители, цистерна все еще лежит на обочине, а из нее продолжает вытекать сок. Водители предупреждают, что по трассе из-за погодных условий надо ехать очень осторожно - видимость не превышает 200 метров.



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