В Волгоградской области растет смертность от онкологии

Аналитика 28.11.2019 21:15
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28.11.2019 21:15
В Волгоградской области за январь-сентябрь этого года он злокачественных новообразований умерли 4088 человек. Это на 140 человек или на 3,4% больше, чем за этот же период прошлого года – такие данные опубликовал Росстат в исследовании. Среди регионов ЮФО самая серьезная ситуация в Калмыкии – здесь рост смертности он онкологии составил более 8%. Более благополучным в этом плане выглядит Крым – здесь отмечается снижение смертности от злокачественных новообразований на 5,9%.
Однако больше всего в Волгоградской области умирают от болезней системы кровообращения. Так, в январе-сентябре этого года из жизни ушли по этой причине 13092 человека, это на 1,1% меньше, чем за тот же период прошлого года. А вот смертность от болезней органов дыхания в регионе тоже выросла – на 2,6%. В то же время в Волгоградской области стали меньше умирать от инфекционных заболеваний (минус почти 20%) и болезней органов пищеварения – (минус 1,4%).
Всего же за январь-сентябрь этого года в Волгоградской области от различных заболеваний умерли 25290 человек – это на 688 человек меньше, чем за такой же период прошлого года. Снижение смертности составило 2,7%.
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