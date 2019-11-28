В Волгограде чиновники заблудились в «Сосновом бору»





Сегодня на судебном заседании по делу о сносе усадьбы "Сосновый бор" в Волгограде представители мэрии не смогли ответить на вопросы судьи, которые касались документооборота в администрации. В частности, юрист мэрии не знал, сколько должны храниться документы и постановления. Не смог он также сообщить, кто в мэрии владеет этой информацией. Представитель городского департамента архитектуры и градостроительства и вовсе заявил, что "Сосновый бор" не обращался за разрешением на строительство. Это информация удивила ответчиков. Они предоставили оригиналы документов, подтверждающих законность стройки. Речь шла о распоряжении о назначении публичных слушаний об изменении разрешённого вида использования земли и постановлении мэрии об изменении разрешённого вида использования земли. К следующему заседанию мэрия должна будет предоставить эти документы и переписку, которая сопровождалась оформлением этих документов. Если таких документов не будет, администрация должна будет объяснить их отсутствие пожаром или кражей.

Напомним, ранее суд отклонил несколько ходатайство защиты о привлечении к делу в качестве третьих лиц главы Дзержинского района Сергея Тация, которого ответчики назвали ответственным за самовольное строительство в районе, и Андрея Доронина, являющегося собственником земельного участка, где располагаются объекты «Соснового бора». Также были отвергнуты ходатайства о запросах в силовые ведомства, в том числе в УФСБ по Волгоградской области с требованием выдачи паспорта безопасности объекта на предмет антитеррористической защищенности. По словам юристов, представляющих интересы коммерческой структуры, все документы, которые могли иметь значение для процесса и опровергнуть утверждения чиновников о том, что все строения комплекса являются самовольными строениями, были изъяты во время обыска.

В настоящее время к делу привлечены немало муниципальных и государственных структур – помимо администрации района, это еще и администрация Волгограда, департаменты мэрии, МУ «Горэколес», облкомприроды, Росреестр. Суд решил привлечь к процессу еще два ведомства – управление Росприроднадзора по Волгоградской области и управление Роспотребнадзора.

Напомним, чиновники администрации Дзержинского района просят суд обязать ООО "Сосновый Бор" в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения суда за свой счет снести объекты самовольного строительства, которые входят в развлекательно-гостиничный комплекс. Основным учредителем открытого в 2007 году развлекательного комплекса "Сосновый бор" (размер доли - почти 67%) является бизнесмен Владимир Зубков, задержанный сотрудниками ФСБ России в начале июня текущего года в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области и угроз в его адрес. Напомним, что тогда же в рамках этого дела был задержан и доставлен в Москву бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев. В настоящее время Зубков и Музраев содержатся в московском следственном изоляторе "Лефортово", арест обоих недавним решением суда продлен до 10 февраля текущего года. Вторым учредителем ООО "Сосновый бор" является Татьяна Евгеньевна Волколупова, которой принадлежит чуть более 33% доли.



