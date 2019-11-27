В Волгоградской области зафиксирована новая вспышка бруцеллеза

Экология 27.11.2019 14:17
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27.11.2019 14:17
Заболевание крупного рогатого скота выявлено в животноводческом хозяйстве Клетского сельского поселения Среднеахтубинского района. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на областной комитет ветеринарии, в целях ликвидации очага бруцеллеза установлены ограничительные мероприятия. Перемещение животных из КФХ разрешается только с разрешения сотрудников ветеринарной службы. Запрещается содержать больных коров со здоровыми. Не допускается провозить других животных через неблагополучную территорию и др. За всем поголовьем должны следить ветеринары, регулярно проводить исследования на бруцеллез. Больные коровы должны быть изолированы и отправлены на убой.
Отметим, что в текущем году вспышки бруцеллеза уже выявлялись в Среднеахтубинском районе.
Справка. Бруцеллез — это инфекционное заболевание, при котором поражается сердечно-сосудистая система, нервная система и костно-суставный аппарат. Опасность заболевания у животных связана с тем, что бруцеллез может передаваться от больных животных человеку. Возбудители бруцеллеза предаются через мясо больных животных и молоко. Человек заражается данными бактериями, употребляя животные продукты, а также через слизистые оболочки пищеварительного и дыхательного тракта, через ссадины и царапины, при прямом контакте с зараженными животными, обработке их кожи и шерсти. Заболевание развивается без симптомов и его не всегда можно распознать.
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