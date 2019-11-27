В центре Волгограда проведут спецоперацию по спасению Сталинградского тополя





План действий по спасению легендарного 100-летнего дерева на Аллее Героев разработали в волгоградском филиале ФБУ «Рослесозащита». Как сообщили ИА «Высота 102» в учреждении, специалисты провели лесопатологическую экспертизу Сталинградского тополя и дали властям рекомендации по уходу за одним из символов города-героя.

В теплое время года сотрудники центра защиты леса обследовали состояние коры и древесины тополя с помощью импульсного томографа, а также стандартных измерительных приборов. Установлено, что дерево имеет внутренние повреждения (ядровую гниль) в средней части ствола, из-за чего древесина стала рыхлой и ей тяжело удерживать массивную молодую верхушку. Между тем, если провести омолаживающие процедуры, то, по оценкам специалистов, жизнь зеленого насаждения можно продлить на достаточно продолжительное время.

В первую очередь необходимо провести обрезку кронообразующей ветви, которая нависает над пешеходной зоной. Из-за того, что ветвь расположена под углом в 35 градусов, есть угроза перелома ствола и падения всего дерева при сильном ветре или снегопаде. Также сотрудники филиала «Рослесозащиты» предлагают обрезать и массивные скелетные ветви. Это также снизит нагрузку на основание тополя и даст возможность расти новым побегам вертикально. В итоге за один сезон у тополя может сформироваться симпатичная и безопасная для дерева и людей крона.

Высота сталинградского тополя – 16 метров, максимальная длина окружности его ствола – 2,7 метра, диаметр кроны - 10 метров. Жизнеспособность дерева составляет порядка 20%. Самой молодой части зеленого насаждения около 30-50 лет, ее жизнеспособность специалисты оценивают в 80-90%.

Основание дерева сегодня опасений не представляет, поскольку по рекомендациям центра защиты леса в 2011 году ее уже очистили от гнили. В образовавшиеся пустоты тогда агрономы закачали бетонную смесь, которая и сегодня обеспечивает устойчивость всего дерева. Оставшиеся по периметру ствола 20 сантиметров живой ткани обеспечивают сокодвижение в верхние ярусы растения, позволяя развиваться более молодой поросли. В настоящее время пустоты развились в средней части ствола, что естественно для древесины ее возраста. В отличие от основания, проводить процедуры по очистке и заполнению сторонними материалами не рекомендуется.

Согласно исследованиям, срок жизни тополей в городских условиях составляет порядка 40-60 лет. Сталинградский тополь имеет почти вековую историю, а потому нуждается в особых мерах по уходу и содержанию. Особо важно, что указанные рекомендации необходимо завершить до начала весеннего сокодвижения.



